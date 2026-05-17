Anuncia un corte del suministro de agua en todo Tomelloso este lunes por trabajos de mejora del servicio

Archivo - El corte está previsto entre las 08.00 y las 15.00 horas, periodo en el que la empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas, Aqualia, tiene previsto ejecutar la instalación de una válvula de presión que permitirá mejorar el suministro. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CIUDAD REAL 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomelloso ha anunciado un corte del suministro de agua para todo el municipio en la mañana del lunes, 18 de mayo. La empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas, Aqualia, ha previsto que el corte se extienda entre las 8.00 y las 15.00 horas, debido los trabajos que está realizando para mejorar las prestaciones a los usuarios.

Concretamente el lunes procederá a la instalación de una válvula de presión que permitirá un control más preciso y eficiente de las presiones de funcionamiento de la red en las diferentes horas del día, bajando las consignas durante la noche y aumentando durante el día, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa. De esta manera se consigue un funcionamiento óptimo del reparto de las presiones necesarias en función de las necesidades de la red, reduciendo las pérdidas de agua y reduciendo los cortes de suministro por incidencias en la red ofreciendo una gestión más eficiente del recurso hídrico.

Este tipo de actuaciones son habituales en municipios comprometidos con la modernización de sus infraestructuras hidráulicas y con una gestión responsable del agua.

Las molestias que el corte del suministro puede ocasionar serán temporales y estrictamente necesarias para llevar a cabo la mejora prevista, en todos los casos, procurando minimizar las afecciones. Una vez concluidos los trabajos se procederá al restablecimiento del suministro de manera paulatina.

Esta actuación se enmarca en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua ('Real Water'), que el Ayuntamiento y Aqualia están llevando a cabo y cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, control y sostenibilidad del sistema hídrico del municipio.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión y colaboración de los usuarios durante la realización de esta actuación, que redundará en un servicio de agua más eficiente, moderno y sostenible para el municipio.