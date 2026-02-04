APAG alerta a la Subdelegación del Gobierno del peligro de inundaciones en las vegas de la provincia donde está el maiz

Reunión entre miembros de APAG y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos. - APAG

GUADALAJARA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha trasladado este miércoles a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos, la creciente preocupación del sector agrario ante los próximos posibles desembalses previstos y el riesgo real de inundaciones en las vegas de los principales ríos de Guadalajara.

El encuentro ha tenido como eje central la situación crítica que atraviesan los agricultores, especialmente en las vegas de los ríos Atance, Aliendre, Bornova y Henares, donde se concentra la mayor superficie de maíz de la provincia.

Tal y como ha explicado el presidente de APAG, Juan José Laso, este año la totalidad del maíz sigue sin cosecharse, una circunstancia excepcional que eleva el temor a que se repitan episodios como los del pasado mes de marzo. "Si los ríos se desbordan, como ocurrió el año pasado, sería una auténtica tragedia para los agricultores de Guadalajara", ha advertido Laso.

En la reunión han participado también el secretario general de APAG, Antonio Torres, y el vocal de la Junta Directiva, Félix Andrés, agricultor y regante de San Andrés del Congosto, quien ha expuesto de primera mano la delicada situación de los regantes de esta zona.

El inicio de 2026 está siendo extraordinariamente lluvioso, con registros que triplican la pluviometría habitual en numerosos municipios de la provincia. Estas condiciones han impedido la recolección del maíz y mantienen en alerta a los agricultores cuyas parcelas se encuentran en zonas especialmente vulnerables a las crecidas.

En total, unas 2.000 hectáreas de maíz y cultivos hortícolas, como el espárrago verde --en las que se han realizado importantes inversiones en insumos y labores--, permanecen a la espera de poder ser cosechadas. Desde APAG se ha querido dejar claro que su objetivo es anticiparse al problema.

"Lo que queremos es avisar a la Subdelegación del Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Tajo de cuál es la situación agronómica real de esta zona para que se haga todo lo posible por evitar inundaciones", ha señalado Laso.

El presidente de la organización agraria ha mostrado su confianza en la capacidad técnica de la Confederación Hidrográfica del Tajo para gestionar los desembalses. "Confiamos en que sus técnicos, que son excelentes, puedan amortiguar estas avenidas de agua manteniendo un equilibrio muy complicado, pero necesario. De ello depende nuestro futuro inmediato", ha afirmado.

La preocupación se extiende también al sur de la provincia, especialmente a la vega del río Tajuña, regulada por el embalse de La Tajera, una zona que ya ha sufrido inundaciones en campañas anteriores debido a desembalses que superan la capacidad de evacuación del río. En este caso, los cultivos más afectados son el cereal y el espárrago verde.

Como siguiente paso, APAG remitirá un informe detallado a la Subdelegación del Gobierno con datos concretos de hectáreas afectadas y términos municipales, documentación que la propia Subdelegación se ha comprometido a trasladar a la Confederación Hidrográfica del Tajo.