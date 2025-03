APAG estudia una demanda conjunta de los agricultores afectados por las últimas borrascas contra la CHT

GUADALAJARA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) estudia establecer una demanda conjunta de los productores afectados por las últimas borrascas contra la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por falta de gestión y mantenimiento de los cauces de los ríos, lo que entienden que está provocando inundaciones en numerosas parcelas agrícolas y otros daños.

Con el fin de escuchar a los afectados, desde APAG se convocaba el pasado lunes una reunión con el fin de consultarles si estaban o no de acuerdo en denunciar a la CHT. Las respuestas presentadas por escrito serán analizadas y en función del resultado se reunirán con el despacho de abogados para determinar si hay o no lugar a esta denuncia y a iniciar un proceso judicial, anunciaba a Europa Press el presidente de APAG, Juan José Laso.

De momento, desde APAG consideran que es pronto para concretar si sería una demanda por daños patrimoniales y daños en los cultivos. Prefieren esperar para ver si hay lugar a ella.

En todo caso, su intención es intentarlo ya que el cálculo inicial de parcelas afectadas es de más de mil hectáreas con daños, una cifra que para el presidente de APAG es "muy importante" teniendo en cuenta que se sienten "agredidos" por una política de la CHT que "no limpia absolutamente nada" pese a que es su obligación. "Ahora mismo hay un metro o dos de cieno en cada cauce que imposibilita el paso del agua", remarca Laso.

Dicho encuentro congregó a más de 150 agricultores de distintos puntos de la provincia, convocados también con el fin de cuantificar en cifras los daños sufridos en cultivos, en número de hectáreas y cuantificar las pérdidas económicas tanto por las parcelas afectadas como en caminos y maquinaria.

Unos daños que a lo largo de estos días serán cuantificados y se darán a conocer tanto a la administración de Castilla-La Mancha como a la Diputación Provincial, aunque según el presidente de APAG, el primer cálculo indica más de un millar de hectáreas afectadas, una cifra que para Guadalajara "es muy grande".

Entre los cultivos afectados cabe reseñar el espárrago verde, cereal, cultivos leñosos, de huerta, así como daños en motores agrícolas, caminos y en algunos sistemas de riego.

"Para Guadalajara mil hectáreas de cultivo es muchísimo", abunda Laso a Europa Press tras señalar como el propio río se llevó en su trayectoria muchos motores y cultivos, "sin que desde la CHT se haya hecho desde hace cinco años para mejorar la limpieza de unos cauces que ya no van por donde tienen que ir y que cuando viene un episodio de lluvias importante, se salen".

Ante esta situación, APAG insta nuevamente a los ayuntamientos de los municipios afectados por pérdidas en el campo a solicitar también la declaración de zona catastrófica y a la CHT a limpiar los cauces. Si bien hay agricultores que tienen seguro, los hay también que no cuentan con él, de ahí que desde APAG pidan que se inste a esa declaración de zona catastrófica para las zonas afectadas por las crecidas, tal y como aprobaba el pasado viernes también la Diputación Provincial, con el fin de que los afectados cobren algo por las pérdidas, apunta Laso.

Según APAG, llevan casi cinco años reclamando a las Confederaciones Hidrográficas el mantenimiento de los cauces pero "nunca" les han hecho caso.

El sector primario entiende que si bien las inundaciones que han sufrido muchas parcelas han sido la primera causa de los daños, están también convencidos de que si los cauces hubieran estado limpios, los daños hubiesen sido "seguramente menores", subraya Laso.

Apenas unas semanas antes de estas últimas borrascas, desde la Asociación de Agricultores se denunciaba el caso omiso que desde la CHT se hacía a sus reivindicaciones.

A raíz de las últimas lluvias y de los daños que sobre todo han sufrido los productores con parcelas en el valle del Henares, el Sorbe, el Bornova y el Tajuña, y en las zonas de los ríos Gallo y Mesa en la comarca de Molina de Aragón, desde APAG vuelven a insistir en la necesidad de que se acometa la gestión de los cauces.

"Si tocas una ribera, si mueves una piedra, hay un guarda fluvial que te multa. Hay cientos de multas a agricultores y a ayuntamientos por afectar al cauce, pero su falta de gestión ocasionando daños a toda la sociedad no existe", subraya el presidente de APAG muy enfadado.

Según Laso, esto no pasaba hace años. De ahí que el sector se muestre muy indignado porque no hay año en el que no tengan problemas de este tipo, sin que desde la CHT se haya planteado ninguna solución.

"Sigue enrocada en su posición", abunda. En cuanto a la próxima cosecha, si bien quedan los meses clave que son abril y mayo, parece ser que, en general, el campo está bien y se prevé inicialmente una buena cosecha.