Apanas celebra su XIII Día de Familia con el reconocimiento a la labor de administraciones, empresas y entidades

TOLEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Apanas ha celebrado este sábado el XIII Día de la Familia, jornada en la que han recibido una mención de honor diferentes representantes de las administraciones --local, provincial y regional-- empresas y otros organismos.

Tales como la empresa CHUBB; la comunidad de propietarios de la Plaza de Toros; el IES El Greco; la Fundación Eurocaja Rural; El Español de Castilla-La Mancha; la Consejería de Bienestar Social; la Diputación de Toledo o el Ayuntamiento de Toledo, entre otros.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha sido la encargada de recoger esta distinción que la entidad otorga en agradecimiento a más de tres décadas de colaboración estable con el Gobierno regional.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que este reconocimiento "refleja un camino compartido para garantizar derechos, ampliar oportunidades y consolidar un modelo de apoyos que pone a las personas en el centro".

Asimismo, García Torijano ha subrayado el trabajo de Apanas en la celebración del Día de la Familia, explicando que se trata de "atender a todas las personas con discapacidad y sus familias, desde que nacen hasta que son adultas, en distintos recursos y servicios que fortalecen nuestra Red en Castilla-La Mancha". Además, ha añadido que "ayudan a poder dar esa alternativa a las familias para poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad".

Asimismo, la consejera ha recordado que son actividades para poder acompañar y para poder facilitar la vida en comunidad de las personas con discapacidad", poniendo en valor la aportación de Apanas durante seis décadas de trabajo y compromiso, ha informado la Junta en nota de prensa.

ALCALDE DE TOLEDO

De su lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, han asistido a esta celebración.

El alcalde ha asegurado que es un día de agradecimientos, ensalzando la labor y la trayectoria de una asociación como Apanas "que ha marcado el camino a muchas otras entidades y que refleja lo mejor que tiene nuestra sociedad".

Velázquez ha recordado, además, que ese agradecimiento entre la ciudad y la entidad ya es visible de forma permanente en la placa conmemorativa que se colocó hace unos días en la Plaza del Horno de la Magdalena, donde Apanas inició su actividad hace 60 años, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este acto, el alcalde ha recogido el galardón otorgado por Apanas al Ayuntamiento de Toledo en reconocimiento por el convenio que mantiene con la entidad, y ha señalado que "el valor de este trébol, que es muy bonito está en quién lo entrega".

Por último, Velázquez ha animado a todo el equipo y las familias que forman parte de Apanas a seguir caminando, a seguir siendo un ejemplo para los demás, "porque las administraciones públicas somos mejores gracias a vosotros y la labor que realizáis, verdaderamente extraordinaria, tiene un efecto multiplicador".

Por su parte, la presidenta de Apanas, María del Mar Azaña, ha recordado la evolución de esta asociación que comenzó hace 60 años con una guardería, y hoy en día mantiene una red de 29 centros y servicios, que atienden a más de 500 personas con discapacidad intelectual, "desde su nacimiento, hasta el final de sus días".

De su lado, el presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha recogido otro de los reconocimiento de manos de la vicepresidenta de Apanas, Alicia Santos Moreno. También han estado presentes la gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, y el director de la División de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural, Miguel Ángel Escalante Pinel, tal y como ha informado la entidad.

El galardón ha puesto en valor la colaboración de Fundación Eurocaja Rural en iniciativas que fomentan la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables. Durante la entrega, se ha destacado que la Fundación ha sido un aliado clave en la promoción de programas de formación, empleo y sensibilización.

UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA

Por su lado, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, acompañada por el diputado provincial, Manuel Galán, ha recordado el compromiso de la Diputación con los colectivos más vulnerables y ha destacado la importancia de trabajar mano a mano con entidades sociales para construir una sociedad más inclusiva.

Cedillo, en declaraciones previas al acto ha señalado que "hoy es un día de felicitación y de gratitud: de felicitación por estos 60 años trabajando a favor de las personas con discapacidad; y también un día de gratitud por todo el trabajo que hacen con las personas a las que atienden y por la apertura de todos sus centros en la provincia de Toledo", tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.