La APCR convoca la XXII edición del premio 'Ciudad Real de Periodismo'

Cartel del premio. - APCR

CIUDAD REAL 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) abre la convocatoria para concurrir a su premio anual 'Ciudad Real de Periodismo' que este año cumple su veintidós edición. Patrocinado por Félix Solís Avantis, este premio tiene una dotación económica de 1.000 euros y busca reconocer los mejores trabajos periodísticos sobre la actualidad de la provincia durante este año 2026.

El cartel que acompaña esta XXII edición es obra de la diseñadora y periodista María Eugenia Hermoso quien ha representado la figura de una dulcinea de espaldas en la que predomina el color rojo almagre y destacan los campos manchegos sobre su impresionante falda, según ha informado la asociación en nota de prensa.

A este premio podrán optar los trabajos que hayan sido publicados o difundidos en medios de comunicación españoles y que analicen la actualidad de la provincia en sus múltiples facetas, aportando una visión original, rigurosa y de calidad en el uso y acceso a sus fuentes de información. Los participantes deberán presentar un solo trabajo que haya sido publicado en prensa escrita o digital o difundido por radio o televisión entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Deberán enviarse antes del 9 de enero de 2027 a la dirección apciudadreal@gmail.com e ir acompañados del nombre y apellidos del autor o autores, dirección de correo electrónico, una breve descripción del trabajo y su fecha y medio de publicación. Los reportajes de radio --podcast incluido-- y televisión se enviarán mediante un enlace permanente en Internet.

Un jurado profesional independiente se reunirá a mediados del mes de enero de 2027 para seleccionar el trabajo ganador. El fallo se hará público en fechas próximas a la festividad de San Francisco de Sales. El último ganador de este premio fue el periodista ciudarrealeño Alejandro Muñoz por el reportaje titulado 'La conquista de los antepasados de los neandertales se descifra en Ruidera' publicado en la agencia de información científica SINC.

Todos los detalles del XXII Premio Ciudad Real de Periodismo y las bases del mismo se encuentran disponibles en los perfiles sociales, en www.periodistasciudadreal.es y www.fape.es

110 ANIVERSARIO

La APCR mantiene el patrocinio de la empresa Félix Solís Avantis, compañía líder en el sector vinícola internacional con sede en Ciudad Real y presencia en más de 135 países, para esta XXII edición del premio 'Ciudad Real de Periodismo' que será entregado en la Gala de la Comunicación a celebrar en febrero de 2027, año en el que los periodistas ciudadrealeños celebrarán el 110 aniversario fundacional de la asociación con diferentes actos.