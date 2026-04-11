El Aperitindie llega a su sexta edición el 18 de abril tras consolidarse entre las citas musicales de Toledo

Cartel Aperitindie 2026 - APERITINDIE

TOLEDO, 11 Abr. (De Roberto Martos Carrillo para EUROPA PRESS) -

El Aperitindie vuelve a Toledo para celebrar su sexta edición en el barrio del Polígono el próximo sábado, 18 de abril, consolidándose entre las citas de la música en vivo de la ciudad, gracias al respaldo que ha recibido todos estos años tanto del público como de las instituciones.

Así lo ha señalado a Europa Press uno de los organizadores del Aperitindie, Mauri Morante, quien ha destacado que el festival "tiene la suerte" de contar "principalmente" con el apoyo de "mucha gente" tanto de Toledo como de la región y del resto del país, a lo que ha sumado la ayuda del Ayuntamiento, la Junta y Vibra Mahou.

En cuanto al cartel de este año, Morante ha afirmado que mantiene su filosofía de apoyar la escena musical local abriendo "un poco las fronteras" --'Support your local & abre fronteras'-- que tanto "para público como para el resto de artistas siempre viene bien para crear ese flujo y esa sinergia entre seguidores y creadores".

Así, ha comenzado desgranando las apuestas de este año en el cartel partiendo de los DJ como son Dhamiano Selektah, especialista de afrobeats, dancehall, amapiano o reggae; el 'showcase' de Be Kind, en una fiesta que viene desde Australia y que ha pasado por "importantes" salas de Madrid; y, como viene siendo habitual, Vita DJ.

En cuanto a las bandas, por el escenario del recinto ferial del Polígono pasarán los toledano Femur, con su "garaje-beat fantasmagórico"; ¡Miau!, que mezclan "un estilo chulapo toledano"; Fuet!, una apuesta que es "la más disruptiva" del cartel; Biela y Black Panda.

En su conjunto, Morante ha destacado que este 'line-up' hacen que todo el festival tenga "un sumatorio curioso" y se "desmarque y diferencie" de los "corta y pega" que hay en los festivales actualmente.

El 18 de abril el festival abrirá sus puertas a las 12.00 horas, para que las primeras actuaciones den comienzo a las 12.30 horas y se prolonguen hasta 00.00 horas. Además, como es habitual, contará con estands con discos de vinilo, artesanía, ilustraciones y una zona de restauración.

LA FILOSOFÍA DEL APERITINDIE

Con estos mimbres, el Aperitindie mantiene la filosofía con la que nació de "cercanía de barrio y ciudad" y pese a que no les faltan propuestas para poder ampliar el festival, desde la organización apuestan por mantenerse en sus orígenes.

"Es importante intentar mantenerlo sin olvidar que también lo es, tanto para el público como para otras bandas, conocer otros artistas que entren y salgan en la región para que crezcan", ha manifestado.

Así, ha destacado que entre las bandas que ya ha tocado en el Aperitindie hay muchas que han acabado actuando en otras zonas del país, se han hecho amigos de otras bandas o han sonado en Radio 3. "Eso para nosotros es importante", ha confesado Morante.

Del mismo modo, el festival no se circunscribe solo al día en el que se celebra sino que este año ha llevado a cabo varias actividades durante todo el año como la masterclass que organizó con el batería Dave Cook, el concierto de Manola en Sala Pícaro o la tarde de 'clubbing' celebrada en la sala Next Level.

"La idea es seguir haciendo cosas con músicos relevantes, ya sea de la ciudad o del país, acercar la parte más técnica de los aspectos musicales y también llevar a cabo otro tipo de fiesta", ha dicho, para adelantar que tienen la intención de hacer una ponencia con productores de grandes festivales o discográficas "para acercar y dar algún tipo de desarrollo o conocimiento a estudiantes o gente que simplemente tenga el interés musical".

Con todo, desde el Aperitindie creen que Toledo está pasando un "muy buen momento" a nivel de programación de conciertos pese a que lamentan la "espinita clavada" con el circuito de salas. "Hay que facilitar el acceso a un garito y que la gente también responda para que no sea solamente una fecha clave que ya se sabe con seis meses de antelación".

"A lo mejor hay que hacer ese pequeño esfuerzo para empujar a los artistas en sitios pequeños", ha apuntado Morante que, para finalizar, ha invitado a todo el mundo a disfrutar el próximo 18 de abril de Aperitindie para no perderse nada desde las 12.00 a las 00.00 horas.