La apertura del parque de Toroverde en Cuenca se espera ahora para finales de 2027 o principios de 2028 - EUROPA PRESS

CUENCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Toroverde, Jorge Jorge, sitúa ahora la fecha estimada de apertura del parque de aventuras en la naturaleza de Cuenca entre finales de 2027 y principios de 2028, según ha informado durante la inauguración de una exposición en el centro comercial El Mirador sobre las claves de este proyecto empresarial.

La tramitación del Proyecto de Singular Interés, un documento de más de 12.000 páginas, ha contribuido al retraso en la construcción del parque respecto a los plazos previstos. En este momento esta documentación está en el plazo de alegaciones y, en cuanto estén resueltas, Jorge ha adelantado que "si salen los permisos finales, queremos comenzar a construir este año".

Estos trabajos se extenderán entre 15 y 18 meses. La primera fase de Toroverde dispone de una inversión que cuenta, según ha detallado Jorge, con más de 85 millones de euros de inversión, con capital tanto de Puerto Rico como de España, para el que será el proyecto más grande de esta compañía, que ya está presente en su país, en Emiratos Árabes y próximamente en Cuenca y Miami.

Junto al parque abrirá un hotel de cinco estrellas de la cadena Nayara; "que nos ayudará a diversificar "y que tengamos todo tipo de turistas". Por otro lado, Jorge ha reconocido que "entiende" la desconfianza que pueda haber en parte de la población en este proyecto, sobre todo en el apartado medioambiental, pero el empresario ha garantizado que "la idea de Toro Verde es poder reconstruir, reforestar y conservar, porque nosotros vendemos naturaleza y tenemos que cuidar lo que tenemos".

Precisamente, una de las características del Plan de Singular Interés es que incluye una gran cantidad de estudios medioambientales. "Estamos aquí para siempre, para quedarnos y que esto sea un proyecto fructífero para todo el mundo"; ha concluido el CEO de Toroverde.

En la inauguración de esta exposición también ha participado el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, que ha mostrado su felicidad porque este proyecto "avance" a pesar de las dificultades por las "que ha requerido de un trabajo intenso".

Por parte de la Diputación, el presidente ha indicado que están trabajando en el diseño de las vías de acceso al parque, tanto en la carretera desde Mariana como en la de Tondos.

También ha estado presente la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, que ha manifestado que desde el Gobierno regional están convencidos de que este proyecto va a posicionar a Cuenca "como referente del turismo de interior, el ecoturismo y el turismo activo" y va a generar riqueza y empleo en el territorio.

La delegada ha alabado el esfuerzo que ha hecho la empresa durante los tres años que se ha extendido la elaboración del expediente del proyecto y ha recordado que a principios de marzo finalizará el periodo de exposición pública, último paso antes de la aprobación defintiiva.

La exposición sobre Toroverde estará en El Mirador hasta el 31 de enero y posteriormente se desplazará al resto de localidades de la zona de influencia del parque: Sotorribas, Mariana y Tondos.