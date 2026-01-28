El apoyo del concejal no adscrito allana a Cañizares el camino para aprobar los presupuestos de Ciudad Real para 2026

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Regino Pérez. - EUROPA PRESS

Los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real para el año 2026 están más cerca de su aprobación tras el anuncio realizado este miércoles por el concejal no adscrito, Regino Pérez, de votar a favor de unas cuentas que, a su juicio, "son buenas" para la capital.

Así lo ha señalado durante su primera rueda de prensa el concejal Regino Pérez, quien tomó posesión como edil del Ayuntamiento de Ciudad Real el pasado 31 de octubre después de que rechazara formar parte de Vox, formación con la que concurrió a las elecciones municipales de 2023 como número seis de su lista.

Para Pérez, los presupuestos elaborados por el Partido Popular de Francisco Cañizares han merecido su respaldo por priorizar la defensa de Ciudad Real frente a "consignas ideológicas" y por poner el foco en medidas que, según ha defendido, benefician directamente a los vecinos y a los barrios de la capital.

El concejal no adscrito ha subrayado que se trata del "presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento", con récord de inversiones y con la mayor subvención de fondos europeos recibida hasta la fecha, lo que, a su juicio, refuerza la capacidad de actuación municipal en proyectos estratégicos para la ciudad.

En este sentido, ha considerado "incomprensible" el voto en contra anunciado por Vox a unas cuentas que, según ha señalado, "buscan mejorar los barrios de Ciudad Real," insistiendo en que su apoyo supone un respaldo directo a esa inversión y a las políticas que se derivan de ella.

Entre las aportaciones a los presupuestos trasladadas por el concejal no adscrito y que el equipo de Gobierno ha manifestado que tendrá en cuenta, destaca una ayuda dirigida a los trabajadores autónomos para compensar el pago de la cuota cuando se encuentran de baja por enfermedad, ya que durante los primeros 61 días deben seguir abonándola íntegramente.

EL PP NECESITA OTRO VOTO A FAVOR

Los presupuestos municipales de 2026 se debatirán el próximo viernes en el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, una sesión en la que el equipo de Gobierno someterá a votación definitiva unas cuentas para las que el Partido Popular, con 11 concejales, suma ya 12 votos favorables tras el respaldo del concejal no adscrito, aunque necesita alcanzar los 13 apoyos para su aprobación.

Un umbral que, casi con toda probabilidad, logrará con el voto de la exalcaldesa y actual concejal de Ciudadanos, Eva María Masías, formación que ya se ha mostrado favorable a los presupuestos durante su tramitación en la Comisión de Hacienda celebrada este martes.