Aprobada la modificación del proyecto Valle-Polvorines en Toledo que implica una plataforma de madera y mejor conexión

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local en Toledo ha aprobado la modificación del proyecto de la obra de conexión con la otra ribera del Valle-Polvorines, cambios que consisten en la construcción de una plataforma de madera y la conexión entre los caminos ya existentes, que serán acondicionados para mejorar su estado.

Además, se ha aprobado la ampliación del horario de establecimientos de hostelería con motivo de la festividad del Corpus 2026, durante los días 1 y 6 de junio ambos incluidos, atendiendo a la solicitud formulada por representantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo.

También se da luz verde a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2026, que contempla la incorporación de nuevas plazas tanto de personal funcionario como laboral, distribuidas en distintos sistemas de acceso con el objetivo de reforzar los servicios públicos municipales; y se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en varias áreas municipales.

MODIFICACIÓN VALLE-POLVORINES

El portavoz municipal, Juan José Alcalde ha informado de la autorización para la redacción del proyecto modificado de las obras comprendidas en el proyecto técnico para la conexión de la movilidad con la otra ribera del Valle-Polvorines, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 517.670 euros financiados con fondos europeos Next Generation.

Además, se habilitarán pasos de peatones para facilitar un tránsito más seguro y accesible, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La actuación, según ha señalado Juan José Alcalde, "se sitúa en la carretera que desciende desde el Valle por el Parador hacia el camino que asciende a la Piedra del Rey Moro". En este tramo se instalarán dos pasos de cebra, "uno de ellos especialmente iluminado por encontrarse en una zona con menor visibilidad".

Asimismo, se dotará de iluminación a la zona y se incorporará un aseo en el área de merenderos, que también será acondicionada.

Tanto los merenderos como la iluminación funcionarán con energía solar, reforzando el carácter sostenible de la intervención.

Una actuación, ha asegurado, "orientada a mejorar la movilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad del valle, complementada con iluminación, áreas de descanso y servicios básicos como un cuarto de baño".

EMPRESA PARA LA CASA DEL CORCHO

En otro orden de asuntos, en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas correspondiente a la concesión para la rehabilitación, adecentamiento y explotación del establecimiento conocido como Casa de Corcho en el Parque de la Vega.

El precio de la licitación es de 96.000 euros por una duración de 96 meses, y la oferta más ventajosa para el ayuntamiento ha sido la presentada por Authentic Paradise Events SL.

Además, se autoriza el inicio del expediente para el contrato de rehabilitación y explotación de un establecimiento hostelero en el entorno de los alcázares, en el Paseo Manuel Machado.

Un contrato que sale a licitación por un importe de 42.000 euros y una duración de 84 meses.

Por otro lado, se adjudica el contrato para la ejecución de un concierto a cargo de la artista Diana Navarro el día 21 de junio en el recinto ferial de Santa María de Benquerencia por un importe de 29.000 euros.

En el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo correspondiente al año 2026, por un importe de 124.190 euros y se aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y Cruz Roja española por un importe de 10.000 euros.

En cuando al área de gobierno de Empleo, Desarrollo Urbanístico y Planeamiento, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la ampliación del horario de establecimientos de hostelería con motivo de la festividad del corpus 2026, durante los días 1 y 6 de junio ambos incluidos, atendiendo a la solicitud formulada por representantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo.

De esta forma, se amplía una hora, el día 1, 2, 4 y 5 de junio; y en dos horas, el día 3 y 6 de junio, eso sí, se excluyen de la citada autorización los establecimientos situados en el ámbito de actuación de Zonas de Protección Acústica; y las terrazas-marquesinas ubicadas en la vía pública, que mantendrán su horario de cierre actual a excepción del día 3 y 5 de junio, en que se autoriza la ampliación en media hora.

No obstante, aquellas terrazas que disponen de un horario reducido, incluidas las ubicadas en la zona de protección acústica, ampliarán su horario de funcionamiento equiparándose al establecido con carácter general para el día 3 de junio.

En otro orden de asuntos, el Ayuntamiento de Toledo ha aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2026, que contempla la incorporación de nuevas plazas tanto de personal funcionario como laboral, distribuidas en distintos sistemas de acceso con el objetivo de reforzar los servicios públicos municipales.

En el apartado de personal funcionario, la oferta incluye, por el sistema general de acceso libre, cuatro plazas de Bombero-Conductor, una de Policía Local en la Escala Básica, dos de Auxiliar Administrativo, una de Jefatura de Sección de Instalaciones Urbanas, una de Técnico de Apoyo en la rama de ingeniería industrial y una de Técnico Especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Asimismo, se reserva una plaza de Auxiliar de Archivos y Bibliotecas para el turno específico de personas con discapacidad.

En cuanto a la promoción interna, se contemplan una plaza de Sargento del SPEIS y una de Inspector de la Policía Local.

Respecto al personal laboral, la oferta recoge, por el sistema de acceso libre, una plaza de Trabajador/a Social, una de Educador/a Social, una de Oficial de Electricidad, una de Profesor/a de la Escuela de Idiomas en la especialidad de inglés, una de Ayudante Polivalente de Albañilería y una de Ordenanza.

En promoción interna, se incluyen una plaza de Capataz de Jardines, una de Capataz de Alumbrado e Instalaciones Eléctricas, tres plazas de Ayudantes Polivalentes y una de Conductor Mecánico de Servicios Especiales.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en varias áreas municipales.

En el Área de Hacienda y Transparencia, dentro de la Secretaría General, se amortiza la Jefatura de Sección de Transparencia, Estadística y Participación y se crea un nuevo puesto de Técnico de Gestión en Secretaría General.

En el Área de Movilidad y Seguridad Ciudadana, se incorpora un nuevo puesto de Sargento del SPEIS.

Por su parte, en el Área de Obras, Servicios Medioambientales y Transición Ecológica se crea la Jefatura de Grupo adjunta al Capataz de Herrería y se modifican dos puestos de Técnico de Apoyo, que pasan a denominarse Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos.

En el Área de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico se crea un puesto de Coordinador/a de Bibliotecas Municipales, mientras que en el Área de Bienestar Social se incorporan cuatro nuevos puestos de Gestor/a Dinamizador/a Sociocultural.