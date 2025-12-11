Aprobada la modificación del Reglamento de las Cortes que prohíbe usar los fondos de los partidos fuera de C-LM

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy - CORTES C-LM

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mayoría socialista del pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la modificación del Reglamento del Parlamento regional con el fin de que los fondos de los partidos se dediquen exclusivamente actividades vinculadas a la política regional, en un debate que ha contado con el voto en contra de Vox y la abstención del PP.

En concreto, la modificación del artículo 29.7 del Reglamento de las Cortes propuesta por los socialistas señala que "los grupos parlamentarios requerirán de los partidos políticos a los que se encuentren vinculados, a través del correspondiente convenio de colaboración, la justificación documental del destino dado a los fondos que aquellos, en su caso y para la realización de toda actividad vinculada exclusivamente a la actividad política regional y al funcionamiento interno de los grupos parlamentarios o los partidos políticos vinculados a éstos y en el ámbito de Castilla-La Mancha, les hubieren sido transferidos".

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha comenzado el debate señalando que su partido ha presentado esta modificación con el fin de que haya una mejor justificación de los fondos que reciben los partidos políticos "y que esa justificación vaya única y exclusivamente vinculada a los grupos parlamentarios que reciben dinero de Castilla-La Mancha".

"Hasta ahora hemos visto que este año, con la justificación de uno de los grupos políticos, los fondos públicos de Castilla-La Mancha acaban financiando estructuras nacionales, campañas nacionales, aparatos nacionales y dinámicas que nada tienen que ver con los problemas, con las necesidades y con las prioridades de esta Cámara", ha lamentado en referencia a Vox.

Por ello ha dicho que esta reforma dice "claro" que los partidos vinculados a Castilla-La Mancha deberán justificar documentalmente "el destino exacto" de cualquier fondo transferido. "Nada podrá ser opaco y todo deberá integrarse en la contabilidad específica presentada ante la Mesa de las Cortes. Cada euro debe estar trazado, cada gasto debe ser demostrable y cada transferencia ser transparente", ha añadido.

A ello ha agregado que hay "una prohibición explícita" del uso de fondos fuera del ámbito regional ya que, para Godoy, la financiación de los grupos parlamentarios no puede depender de decisiones nacionales ni estar sometida a directrices externas "porque si un partido depende financieramente de Madrid, también dependerá políticamente de Madrid".

"La experiencia nos dice que cada vez que las decisiones que se toman sobre Castilla-La Mancha se toman fuera de Castilla-La Mancha, la región ha salido perdiendo", ha sostenido, para señalar que hay un grupo político que ha enviado fondos públicos asignados a esta región a la matriz. "En este caso, el partido de Vox".

Ha concluido indicado que es una reforma que no quiere atacar a ningún partido político sino defender a Castilla-La Mancha. "No es una reforma grande por su tamaño, pero sí es grande por su significado porque protegemos la autonomía política de Castilla-La Mancha, fortalecemos la transparencia de esta Cámara y defendemos a los ciudadanos castellanomanchegos".

"REFORMA POLÍTICA, INTERESADA Y DIRIGIDA"

Desde Vox, el diputado Luis Blázquez ha comenzado su turno de palabra lamentado que esta reforma "no nace para mejorar la transparencia", sino para proteger a los "partidos del sistema" y "castigar" a quien no se somete a su modelo. "No estamos ante una reforma técnica, estamos ante una reforma política, interesada y dirigida".

También ha afirmado que se trata de una "reforma innecesaria" puesto que el Reglamento de las Cortes ya prevé "mecanismos suficientes" de control y de fiscalización de los fondos públicos asignados a los grupos parlamentarios. "Los grupos presentan contabilidad, justifican gastos y se someten al control de la Mesa".

En este punto, se ha referido a las cuentas de su partido para indicar que fueron aprobadas por el anterior interventor y que ha sido el nuevo el que ha planteado "una serie de objeciones". "Si nuestras cuentas estuviesen mal, ¿cómo es posible que ustedes, señorías socialistas, las hayan aprobado en dos ocasiones?", ha preguntado, para incididr en que "no hay nada".

Ha avanzado también el voto en contra de Vox a esta reforma por considerarla un procedimiento que "está viciado" ya que cuando se anunció, mediante Proposición de Ley, el Grupo Parlamentario de Vox registró tres enmiendas y, "en un uso totalmente arbitrario por parte de la Mesa, se inadmitieron".

"La tramitación en lectura única, a pesar de lo que opine la Mesa, no impide que los grupos parlamentarios presenten enmiendas, sobre todo si dichos grupos se oponen a esa lectura única. Sin embargo, la Mesa, desde nuestro punto de vista, de modo totalmente arbitrario y torticero, las ha rechazado para que el Grupo Parlamentario de Vox no las pueda defender hoy en este pleno", ha argumentado.

También ha afirmado que es "ilegal" porque contraviene la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, por lo que ha agregado que es "jurídicamente peligrosa" y la ha calificado como una "chapuza normativa" por el supuesto control del gasto que argumenta el PSOE, al que ha recriminado que sea el "partido más corrupto de la historia de España".

TAPAR CASOS DE CORRUPCIÓN

El diputado del PP Santiago Serrano ha echado en cara al PSOE que lleven los 'populares' toda esta legislatura negociando con ellos la modificación del Reglamento y que, "en ni una sola ocasión" los socialistas hayan planteado una modificación de estas características, "lo cual quiere decir que lo que se persigue no es una reforma que aumente la transparencia y aumente el control sino que tape de forma descarada todos los casos de corrupción que estamos viendo".

Por tanto, ha indicado que el PP va a defender "lo que ha defendido siempre" como es "el respeto a la ley, la neutralidad institucional y las garantías democráticas". "No vamos a alinearnos con Vox, que critica las subvenciones de los partidos políticos de las que vive pero tampoco vamos a comulgar con un control indebido, que es lo que pretende el PSOE, a destiempo, y para tapar su propia debilidad a nivel nacional".

Es por ello por lo que el PP ha abogado por abordar esta reforma desde el punto de vista de todo el ordenamiento jurídico del Estado y también de la competencia normativa que tiene cada uno de los escalones del mismo porque la modificación socialista "pretende invadir competencias que son exclusivas del Tribunal de Cuentas, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución española y afecta a materias reservadas de la ley orgánica".

"Hay más dudas jurídicas que certezas, por lo tanto, lo prudente sería parar y no lo que pretenden hacer ustedes como es tramitar este asunto por vía urgente como si esto supusiese un problema acuciante cuando realmente lo único que es un arma política del PSOE para atrapar sus propios escándalos", ha sostenido.

Pese a ello, Serrano ha indicado que el PP se va a abstener en este punto porque "no tiene a bien" bloquear debates. "Pero tampoco validamos una reforma precipitada y motivada única y exclusivamente por cuestiones políticas. En este caso, la abstención es legalidad, es estabilidad y es respeto institucional".

"Y si el respeto institucional fuese algo que tuviese o llevase a gala el PSOE, retiraría esta reforma y lo haría por los cauces normales, dentro de una reforma del Reglamento que llevamos discutiendo durante toda la legislatura", ha concluido el diputado 'popular'.

Antes del debate de la modificación de este Reglamento ha sido votada la toma en consideración de la misma, que ha sido aprobada con 17 votos a favor --los del PSOE-- y 14 en contra; así como su tramitación por procedimiento de lectura única ante el pleno, que ha sido que también ha sido aprobada por 17 votos a favor de los socialistas y 14 en contra.