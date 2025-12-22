Aprobada en pleno la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones y Prioridad Peatonal de Ciudad Real

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real - AY CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y Prioridad Peatonal, con los votos favorables de los grupos municipales PP, PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito, y el voto en contra del Grupo Municipal Vox.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento cumple con la normativa europea y estatal, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de una Zona de Bajas Emisiones. Desde el equipo de Gobierno se ha subrayado que Ciudad Real no presenta un problema de contaminación, tal y como reflejan los medidores de calidad del aire, y que por ello se ha trabajado en una ordenanza poco restrictiva, adaptada a la realidad de la ciudad.

Para el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, "el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzando el modelo de ciudad amable y accesible, sin imponer ni generar dificultades a vecinos", añadiendo que "la ordenanza no viene a sancionar, sino a ordenar, sumar y mejorar, consolidando un modelo urbano que ya ha reducido de forma proactiva el tráfico rodado gracias a una zona peatonal más amplia y a la priorización del peatón".

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando que se trata de una ordenanza consensuada, trabajada en el seno de los consejos de movilidad, y enriquecida con las aportaciones de los distintos grupos políticos, y a los que se ha agradecido su colaboración durante el proceso.

Hervás ha comentado que "más allá de la obligación legal, tenemos una oportunidad para seguir avanzando en una ciudad más saludable, sostenible y pensada para las personas".

ROPAG

En la misma sesión plenaria, todos los grupos municipales han aprobado la Proposición del Grupo Municipal Socialista para la modificación puntual del Reglamento Orgánico del Pleno y de la Administración General (Ropag), ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que se trata de un proceso integral, abierto y participativo, que permitirá estudiar la ordenanza desde una comisión específica, con el objetivo de dotar al Ayuntamiento de mayor agilidad, flexibilidad y claridad normativa.

El equipo de gobierno ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, no solo para clarificar los artículos 62 (enmiendas) y 63 (ruegos y preguntas) del propio Ropag señalados, sino también para impulsar una revisión más amplia, que permita adaptar el reglamento a la realidad institucional actual y fortalecer el papel del Pleno como máximo órgano representativo del Ayuntamiento.

Entre los aspectos que se abordarán se encuentran la plena incorporación de las herramientas de administración electrónica, la mejora de la comunicación entre los distintos órganos municipales, la regulación del régimen de asistencias y deliberaciones de los concejales, y la adecuación a criterios de proporcionalidad y coherencia con las responsabilidades de los cargos públicos.

Por otro lado, el pleno ha rechazado la propuesta del Grupo Municipal Vox relativa a la supresión de contenidos ideológicos en el sistema educativo de Castilla-La Mancha, con los votos en contra del resto de grupos municipales.

Tampoco ha salido adelante la propuesta sobre el establecimiento y regulación del precio público por la realización de actividades por la Concejalía de Juventud e Infancia, al no contar con el respaldo mayoritario del pleno.