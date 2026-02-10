Aprobado el decreto para programas bilingües y plurilingües en etapas educativas no universitarias de centros públicos

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno este martes al decreto para desarrollar los programas bilingües y plurilingües en las etapas educativas no universitarias, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha detallado en rueda de prensa el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha apuntado que este decreto se desarrollará en el mes de febrero y afecta a 434 centros que están desarrollando un total de 576 programas bilingües y plurilingües en todo el territorio de Castilla-La Mancha.

Este nuevo decreto vendrá a sustituir al que se aprobó en 2017, para que se adecue a la normativa actual, la organización normativa y recoja "las opiniones y sentimientos educativos a lo largo de estos años de experiencia". "Queremos que los programas se doten de mayor calidad, de eficacia, de equidad y que se adapten al contexto educativo actual", ha agregado el consejero.

Ha detallado así que este decreto comprende "ocho grandes capítulos" y actualmente puede afectar a casi 85.000 alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha que están cursando estos programas bilingües y plurilingües, y a casi 4.000 profesores que están al frente de los mismos.

NOVEDADES

Como novedades más importantes del decreto ha destacado que modifica la duración de permanencia de los centros en los programas bilingües y también flexibiliza el periodo de abandono, por lo que los centros que quieran abandonar estos programas "tan solo necesitarán un solo curso o dos cursos, dependiendo de los casos", para llevarlo a cabo.

Revisa también este decreto la exigencia de la competencia lingüística que tiene que tener el profesorado para estar al frente de los programas, por lo que se exigirá un nivel B2 a los centros de educación Infantil y Primaria, y a partir de la educación secundaria, será un nivel C1.

Sin embargo, todos aquellos docentes que lleven al menos 10 meses de experiencia previa desde el curso 2018-2019 al frente de los programas bilingües y primilingües podrán continuar con el nivel B2.

En tercer lugar, se amplían opciones para los alumnados en las pruebas de certificación de las escuelas oficiales de idiomas, facilitando así al alumnado al finalizar cuarto de la ESO, después de haber estado usando un programa bilingüe o plurilingüe, que pueda acceder de forma gratuita a las pruebas de certificación.

"Hasta ahora se venía ofertando solamente la capacidad de certificación en el nivel B1 y este nuevo decreto establece un marco para poder realizar las pruebas de certificación en otros niveles diferentes también al B1", ha subrayado Pastor.

El consejero ha hecho un inciso para recordar que ya están convocadas las pruebas para el alumnado de este curso, afectará en torno a unos 4.000 alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha y se realizarán entre el 9 y el 12 de marzo, destacando que hasta ahora el 76 por ciento del alumnado que concurre a estas pruebas obtiene la certificación nivel B1.

Otra novedad que trae este decreto es que se modifican los porcentajes de impartición en una lengua extranjera, de la carga curricular que tienen las diferentes materias. En concreto, en Educación Infantil se establece una horquilla de entre el 15 y el 50 por ciento del tiempo escolar con exposición a la lengua extranjera, en Primaria entre el 25 y el 50 por ciento, en la ESO entre el 30 y el 50 por ciento y en el Bachillerato entre el 20 y el 50 por ciento.

Finalmente, este nuevo decreto incorpora un capítulo dedicado a la internacionalización, a través de los programas europeos que permiten la movilidad de alumnado y de profesorado a través de los programas Erasmus Plus o Twinning; y cambia la denominación abandonamos el término de proyectos por programas.

Para concluir, el consejero ha dicho que la inversión para estos programas es de casi ocho millones de euros anuales que se destinan a las retribuciones económicas del profesorado, a incrementar el grupo de profesorado en aquellos centros que desarrollan programas bilingües, a los gastos que generan la aplicación y corrección de las pruebas o a la ampliación de la oferta de programas bilingües en el ámbito de la formación profesional.