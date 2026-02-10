El DOCM publica este miércoles la convocatoria de las pruebas libres que oferta la Junta en escuelas de idiomas

El consejero de Eduación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles la convocatoria de las pruebas libres que oferta la Junta de Comunidades en las escuelas oficiales de idiomas para la obtención de los títulos de los niveles básicos de A2, intermedio del B1, intermedio del B2, avanzado del C1 y avanzado del C2.

Así lo ha dado a conocer este martes en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha indicado que hay en la región 2.000 personas susceptibles de concurrir a estas pruebas.

Exámenes que se van a realizar, según ha apuntado, entre el 22 de mayo y el 17 de junio en una primera convocatoria y entre el 2 y el 15 de septiembre en convocatoria extraordinaria. La presentación de solicitudes se abrirá el día 12 de febrero y estará abierta hasta el día 25 de ese mismo mes, en las sedes de las escuelas oficiales de idiomas o en los espacios autorizados.

"Son pruebas libres para todo el alumnado que quiera presentarse a obtener un título sin haber cursado los estudios en las escuelas oficiales de idiomas y tendrá una bonificación en las tasas del 50 por ciento todos aquellos que pertenezcan a la familia numerosa", ha detallado el consejero.

También habrá una excepción total del pago para las personas que pertenecen a familia numerosa de categoría especial, quienes tengan una discapacidad superior al 33 por ciento, quienes sean víctimas de atentados terroristas o de violencia de género y aquellas personas que tengan una renta igual o inferior a la que les da la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.

Pastor ha defendido que esta tasa de examen es "mucho más económica" que la que se puede encontrar en otro tipo de ofertas y "da lugar a dos convocatorias, también a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de servicios que ofrecen también pruebas de certificación".