Aprobado en pleno municipal la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2026 de Guadalajara

Pleno municipal del Ayuntamiento de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha aprobado este viernes en pleno municipal la modificación del artículo 52 de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal de 2026, con los votos favorables de los grupos municipales PP y Vox y en contra de PSOE y Aike.

La modificación regula los gastos de carácter plurianual y la tramitación anticipada de expedientes, incorporando la planificación económica necesaria para el desarrollo de varios proyectos estratégicos de ciudad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, a actualización de las bases permitirá adquirir compromisos de gasto para ejercicios futuros vinculados a importantes actuaciones de transformación urbana, entre ellas las obras de humanización del eje de la calle Cardenal Mendoza y el Santuario de la Virgen de la Antigua, las actuaciones previstas en el eje de la avenida del Ejército, plaza de España, glorieta de la Aviación y glorieta del Retén, así como las obras de mejora de la eficiencia energética y la habitabilidad del Centro Social Casas del Rey.

La modificación establece además una regulación más precisa de los procedimientos de autorización, control e imputación presupuestaria de los compromisos plurianuales, reforzando la planificación y gestión de inversiones que se ejecutarán en distintos ejercicios presupuestarios.

RECHAZO A LA INICIATIVA DEL PSOE SOBRE EL SORBE

En el apartado de iniciativas políticas, el pleno ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la denegación de la concesión solicitada por el Canal de Isabel II para la captación de aguas del río Sorbe, que fue debatida junto a dos enmiendas transaccionales planteadas respectivamente por los grupos municipales PP y Vox, que tampoco fueron aceptadas por el grupo proponente.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha afirmado que ha reclamado al Gobierno de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que se garantice "de forma prioritaria y con carácter previo a cualquier nueva concesión o modificación" el abastecimiento y el desarrollo presente y futuro de Guadalajara y de los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe antes de cualquier nueva concesión o modificación de aprovechamientos hídricos.

De su lado, el concejal del PSOE Alberto Rojo, Alberto Rojo, ha criticado que Ana Guarinos no "haya dejado ya lugar a dudas" de que "no va a tener ningún problema en regalarle nuestro agua a la Comunidad de Madrid".

Según el edil, Guarinos ha "impedido un pronunciamiento rotundo del pleno para pedir que se deniegue la solicitud del Canal de Isabel II que supondría poner en riesgo nuestro abastecimiento".

Rojo ha calificado de "trampa" la carta que la alcaldesa ha mostrado en el pleno, en la que dicen sí a la concesión, pero con consumo preferente".

El concejal ha concluido afirmando que la postura de su grupo "es rotunda: rechazar una solicitud que significa derivar 50 millones de metros cúbicos al año del río Sorbe. Estamos hablando de que es más de lo que consumimos anualmente en nuestra ciudad y provincia. Algo inconcebible".

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Vox, Víctor Morejón, ha defendido la enmienda transaccional presentada a la iniciativa del PSOE, que proponía sustituir las once propuestas incluidas en la moción por "exigir a la Confederación Hidrográfica del Tajo que garantice el abastecimiento presente y futuro de Guadalajara en el marco de un Plan Nacional del Agua".

Morejón ha defendido que la seguridad del suministro exige planificación, infraestructuras y una política nacional que supere los enfrentamientos territoriales.

"El problema del agua en este país no se resuelve moción a moción, municipio contra municipio, mancomunidad contra mancomunidad", ha argumentado.

El portavoz de Vox ha acusado al PSOE de tratar de convertir el debate sobre el Sorbe en una nueva confrontación entre Guadalajara y Madrid. "Nosotros no estamos por la labor de dar combustible a debates artificiales", ha manifestado Morejón.

INCORPORACIÓN AL INVENTARIO MUNICIPAL DE TRES CONSTRUCCIONES FUNERARIAS

Por otra parte, el Pleno ha aprobado la incorporación al Inventario Municipal de tres construcciones funerarias ubicadas en el Cementerio Municipal y declaradas Bien de Interés Patrimonial, reforzando así la protección y conservación del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

La medida afecta al panteón de Eduardo Guitián Revuelta, situado en el patio Nuestra Señora de la Soledad; al panteón de la familia Jiménez Eguino, también ubicado en este recinto; y al panteón de la familia de Francisco Cuesta Sanz, en el patio de Santa Ana.

INFORME SOBRE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Durante el pleno también se ha presentado el informe de gestión sobre Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al ejercicio 2025, recoge la actividad desarrollada por este servicio municipal y permite evaluar la atención prestada a las demandas, consultas, quejas y propuestas formuladas por los ciudadanos durante el pasado año.

Este informe constituye una herramienta de seguimiento y mejora continua de los servicios municipales, favoreciendo una administración más cercana, transparente y eficaz en la respuesta a las necesidades de los vecinos.

Así el concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, ha expuesto que durante 2025 se iniciaron 4.123 expedientes, frente a los 3.801 registrados en 2024, mientras que la unidad gestora tramitó un total de 12.155 actuaciones, consolidando la tendencia de incremento en el uso de este canal de comunicación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.

Además, las sugerencias y reclamaciones representaron el 36,75% del total de expedientes gestionados, correspondiendo el resto a avisos, comunicaciones generales, asuntos externos y peticiones de información.

El canal principal utilizado por los vecinos fue la página web municipal, a través de la cual se registró prácticamente la totalidad de las comunicaciones.

En cuanto a la tipología de las incidencias recibidas, se contabilizaron 989 quejas o reclamaciones y 526 sugerencias de mejora, para un total de 1.515 expedientes de estas características.

Las áreas municipales que concentraron un mayor número de reclamaciones fueron Limpieza Pública, con 166 quejas; Policía Local, con 139; Transporte Público, con 120; Parques y Jardines, con 77; Protocolo y Festejos, con 60; Deportes, con 54; y Servicios Sociales, con 51.

RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Y RECHAZO DE MOCIONES

Al inicio del pleno, la alcaldesa ha dado lectura al informe actualizado sobre víctimas de violencia de género en España, recordando que, tras la confirmación de un nuevo caso ocurrido en Madrid, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 38 en 2026 y a 1.379 desde 2003.

Guarinos ha reiterado el rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y se trasladó el apoyo y la solidaridad de la Corporación a las familias de las víctimas y a toda la sociedad en su conjunto.

Asimismo, se ha rechazado una moción del Grupo Municipal Socialista sobre el abandono de residuos voluminosos, y otra presentada por el Grupo Municipal Aike para impulsar una iniciativa de difusión del patrimonio municipal.

Por último, durante el turno de preguntas, los grupos municipales PSOE y Aike formularon diversas cuestiones al equipo de Gobierno relacionadas con asuntos de actualidad municipal, entre ellos la gestión de las Ferias y Fiestas, la limpieza viaria, los festejos taurinos y los proyectos de transformación urbana previstos en la ciudad.