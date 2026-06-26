Aprobados provisionalmente los presupuestos de Cuenca con voto de calidad del alcalde y abstención de Cuenca en Marcha

Votación de los presupuestos del Ayuntamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado de forma provisional, con la abstención de Cuenca en Marcha, los presupuestos municipales de 2026, con una previsión de ingresos de 71,9 millones y un incremento de la inversión, que supera los 10 millones de euros llega "a niveles sin precedentes", según ha defendido durante el debate el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero.

Antes de comenzar la sesión, el PP ha presentado un escrito para pedir la suspensión del pleno, debido a que dos de sus concejales no habían podido acceder al informe sobre las cuentas elaborado por el Ministerio de Hacienda incorporado al expediente.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha replicado que el informe estaba disponible desde hace día y que el resto de ediles de la Corporación, también del Partido Popular, han podido acceder sin problemas, mientras que la secretaria del pleno ha concluido que el derecho a la información de los concejales queda garantizado en cuanto la documentación está disponible, independientemente de si han podido acceder a ella o no, por lo que la pretensión del principal partido de la oposición no ha prosperado.

Tampoco ha salido adelante la enmienda a la totalidad defendida por el Partido Popular, que ha pedido devolver las cuentas por "deficiencias estructurales", un "excesivo" gasto corriente, "falta de inversiones reales y reiteraciones de partidas "que en unos casos ya se han mostrado insuficientes y en otros excesivas".

Además, han echado en falta políticas de estímulo al emprendimiento, apoyo al comercio local y la falta de interlocución con otros grupos políticos, entre otras cuestiones. La enmienda ha sido rechazada con 9 votos a favor, 13 en contra y dos de la abstención de Vox.

"EL PRESUPUESTO QUE HA ISIDORO LE HUBIERA GUSTADO DEFENDER"

A continuación, ha comenzado el debate de los presupuestos, explicados por un Juan Manuel Martínez Melero que ha iniciado su intervención acordándose del concejal de Cuenca Nos Une Isidoro Gómez Cavero, que ha dimitido por motivos de salud. "Este es el presupuesto que a él le hubiera gustado defender y aprobar", ha defendido Melero con agradecimiento para su socio de Gobierno durante estos años.

En opinión del concejal, este presupuesto marca "una nueva etapa" que el ayuntamiento podrá afrontar "con mayor autonomía y fortaleza" y que responde "a la estabilidad financiera alcanzada" tras flexibilizarse el Plan de Ajuste.

Melero ha subrayado que la inversión pública "llega a niveles sin precedentes" y lo hace "sin subir los impuestos sino más bien al contrario, porque con las bonificaciones que introducimos la carga impositiva disminuye para algunos contribuyentes".

El presupuesto de ingresos, de 71,9 millones de euros, supone un incremento de casi el 9% respecto a otros años. Los impuestos directos aportan cerca de 25 millones de euros y las tasas y precios públicos superan los 16 millones, mientras que transferencias corrientes procedentes fundamentalmente del Estado, de la junta de Comunidades y otras administraciones alcanzan casi 20 millones de euros

En cuanto a los gastos, presupuestados en 71,6 millones, Melero ha indicado que se producen incrementos de costes esenciales, ya que han tenido que afrontar una subida del 114% en gestión de residuos y un aumento del coste ciclo de gestión del agua, cuyos créditos superan los cuatro millones de euros.

Entre las partidas, ha mencionado los 2,63 millones de euros para limpieza, los 2,3 para parques y jardines, los 6,26 millones destinados a la policía local y los 3,6 a disposición de los bomberos municipales. Otras partidas que ha destacado son los 2,3 millones a centros educativos, el más de un millón de euros que se dedica a festejos y los 2,46 millones en deporte.

Melero ha hecho hincapié en que el capítulo de inversiones reales alcanza los 10,52 millones de euros, pero ha explicado que si se añaden las inversiones procedentes del ejercicio anterior incorporadas al presupuesto prorrogado y las incluidas en modificaciones presupuestarias, "la capacidad inversora real del Ayuntamiento superará los 22 millones de euros".

Las actuaciones en Carretería, Tiradores y los Moralejos, la regeneración de la ribera del Júcar y la revitalización del centro social de San Antón, con la apertura permanente del Alfar de Pedro Mercedes serán tres de los proyectos inversores incluidos en estas cuentas, que reservan además 570.000 euros para los presupuestos participativos.

Finalmente, Melero también ha destacado que no se prevé concertar ninguna operación de crédito y que, con la amortización que se prevé, de 2,6 millones de euros, se prevé que la deuda viva del Ayuntamiento quede en unos 15,5 millones de euros.

ABSTENCIÓN ESTRATÉGICA DE CEM, VOX Y PP EN CONTRA

Vox ha votado en contra de los presupuestos porque, desde el punto de vista de su concejal, Rafael Rodríguez, "observamos carencias en áreas claves". Por ejemplo, echan en falta "un apoyo a las familias y a los emprendedores" y ha lamentado que no tuvieran en cuenta la creación de un cheque bebé.

Tampoco ve partidas para otras cuestiones como el rebaje de bordillos como la que recoja la construcción de un memorial para los religiosos asesinados en la Guerra Civil, aprobada por el pleno a través de una moción defendida por Vox.

Por otro lado, Rodríguez ha criticado que en el acuerdo con Cuenca en Marcha hay apartados de "ataque a la propiedad privada y recorte de libertades individuales, con políticas lejanas a lo que necesita Cuenca".

Pese a su rechazo, el portavoz de Vox sí que ha agradecido un "esfuerzo inversor", pero también hubieran preferido una mayor amortización de la deuda. Cuenca en Marcha ha facilitado la aprobación de las cuentas con su abstención pactada.

La concejala María Ángeles García ha señalado que este acuerdo "ha supuesto un hito para que la vivienda ocupe un espacio propio en esos presupuestos", con la creación de un Plan Municipal dotado con una partida específica que además destina inversiones al patrimonio municipal del suelo.

"Es evidente que queda mucho para trabajar, pero disponer de más de 10 millones de euros para inversiones es una oportunidad extraordinaria y vamos a exigir que ese dinero llegue a nuestros barrios"; ha asegurado la edil, que también ha agradecido el incremento de la partida de los presupuestos participativos y los 85.000 euros a disposición de los consejos de distrito.

Por su parte, el PP, a través de su portavoz Álvaro Barambio, considera que no tiene "ni cuerpo ni alma" y han votado en contra "porque no responde a las necesidades de Cuenca" y viene "por el camino de la imposición y del mínimo diálogo con la oposición". Barambio también ha criticado que "estemos debatiendo en junio lo que debería estar aprobado hace medio año".

"Se nos vende que es un presupuesto expansivo, pero eso no significa que sea ambicioso". Al contrario, el portavoz del PP cree que es "continuista", con "partidas dispersas, pero muy vendibles electoralmente". Además, cree que las cuentas pecan de optimistas, porque prevén "incrementos discutibles" de ingresos y reprocha la rigidez que supone el incremento del gasto corriente.

"Este presupuesto puede ser correcto, pero también es insuficiente", ha zanjado el portavoz popular, que personalmente, "por lo que me ha hecho disfrutar", sí que ha agradecido que el acuerdo presupuestario PSOE-Cuenca en Marcha incluya una calle para el grupo conquense de punk-rock Kuero.

Brevemente, también ha tomado la palabra en el debate la concejala de Cuenca nos Une Marta Tirado, que considera que "apoyar un presupuesto inversor y transformador es fiel a lo que Isidoro siempre ha defendido: menos politiqueo y más capacidad para avanzar".