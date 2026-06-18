Archivado el recurso de USO contra el transporte urbano de Guadalajara al quedar desierto el concurso

GUADALAJARA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decidido no pronunciarse sobre las críticas planteadas por la Unión Sindical Obrera (USO) contra el nuevo contrato del transporte urbano de Guadalajara al considerar que el procedimiento ya no existe a efectos prácticos.

La razón es que el concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el servicio, valorado en más de 93 millones de euros, quedó desierto el pasado febrero después de que ninguna empresa presentara oferta para gestionarlo.

Ante esta situación, el Tribunal, a cuya resolución ha tenido acceso Europa Press, concluye que el recurso presentado por USO ha perdido su razón de ser. En otras palabras, entiende que no puede decidir si los pliegos eran correctos o incorrectos porque el procedimiento de contratación ya terminó sin adjudicatario.

El sindicato había recurrido varias cláusulas al considerar que podían afectar a los derechos de los trabajadores que deberán prestar el servicio en el futuro. Entre otras cuestiones, cuestionaba la información facilitada sobre la subrogación de la plantilla, posibles cambios en las condiciones laborales y determinados aspectos relacionados con la organización del personal.

Sin embargo, la resolución no entra a estudiar ninguna de estas reclamaciones. El Tribunal deja claro que la declaración de desierto del concurso supone el cierre del procedimiento y, por tanto, impide analizar el contenido de las alegaciones presentadas por el sindicato.

La resolución sí recoge dos aspectos favorables para USO. Por un lado, reconoce que el sindicato estaba legitimado para presentar el recurso al defender intereses laborales de los trabajadores afectados por la futura concesión.

Por otro lado, confirma que este tipo de contratos de transporte público pueden ser recurridos ante los tribunales administrativos de contratación. Pese a ello, el órgano administrativo concluye que la desaparición del procedimiento hace imposible resolver sobre el fondo del asunto y acuerda inadmitir el recurso.

Además, levanta la suspensión cautelar que pesaba sobre la licitación y descarta imponer cualquier sanción al sindicato por considerar que actuó de forma legítima al presentar sus reclamaciones. De este modo, la resolución deja sin respuesta las cuestiones planteadas por USO y cierra el expediente sin determinar si las cláusulas denunciadas eran ajustadas o no a la normativa laboral y de contratación pública.

Tras conocer la resolución, USO ha decidido no recurrir el fallo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El presidente provincial del sindicato, Joaquín Toledo, considera que una nueva impugnación carecería de utilidad práctica una vez que la licitación ha sido declarada desierta.

"No tiene mucho sentido seguir por la vía contenciosa cuando ya no existe un concurso sobre el que actuar", viene a resumir la posición de la organización sindical.

No obstante, el sindicato no da por cerrada la cuestión. Toledo ha avanzado a Europa Press que USO analizará con detalle el nuevo pliego que deberá elaborar el Ayuntamiento para volver a sacar a concurso el servicio de transporte urbano. "Vamos a estar vigilantes cuando salga la nueva licitación", ha dicho.

En este sentido, ha advertido de que, si se mantienen algunas de las cláusulas que motivaron el recurso inicial, la organización volverá a acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para plantear una nueva impugnación y tratar de que el órgano sí se pronuncie entonces sobre el fondo de las cuestiones planteadas.