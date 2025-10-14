ARMH tilda de "partidismo" proponer un museo de memoria en Manzanares, "municipio repleto de exaltaciones franquistas"

CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha tildado de "partidismo" que se proponga desde la Junta crear un museo de memoria democrática, cuando es un "municipio repleto de exaltaciones franquistas". En este sentido, ha registrado un escrito de protesta, dirigido al Ayuntamiento en el que denuncian "el incumplimiento de las leyes de memoria que obligan a retirar los vestigios de exaltación franquista que pueblan sus calles".

Ante el anuncio del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, de la creación de este espacio, el presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido republicano identificado genéticamente en España, Emilio Silva, ha señalado que "si alguien habla de defender la memoria democrática en un municipio repleto de exaltaciones franquistas, es que no tiene verdadera voluntad política y está jugando a hacer partidismo".

Fue el pasado jueves cuando el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, anunció que la Junta colaborará con el Ayuntamiento de Manzanares para convertir el antiguo centro de salud en un museo para albergar la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha.

"Estaba presente la directora general de Memoria Democrática del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, que se supone que tiene el deber de hacer cumplir la ley porque no deberíamos ser nosotros los que tenemos que reclamar que se cumpla, sino ella, que ha sido nombrada y cobra un suelo para vigilar que se cumplan las leyes del Estado".

Lo que llama la atención, ha afirmado Silva, "es que se lleva a cabo ese anuncio cuando el Ayuntamiento de Manzanares lleva muchos años incumpliendo la Ley de Memoria de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 que le obligan a la retirada de vestigios franquistas".

Por esas razones la ARMH exige la retirada de todos los vestigios franquistas de las calles de Manzanares para que el Ayuntamiento "deje de prevaricar administrativamente y cumpla lo que la ley le dicta que es que se dejen de exaltar el franquismo y el fascismo en sus calles".

"Una institución que mantiene homenajes a los verdugos que causaron tanto daño y tanto terror no puede estar legitimada para hacer un museo de la memoria democrática", añade Silva.

Lamenta que el "alcalde ni siquiera ha consentido a los familiares de las personas asesinadas por los franquistas poner un placa en el cementerio que recuerde toda la violencia que sufrieron quienes defendieron la democracia y los crímenes que cometieron quienes dieron un golpe de Estado para destruirla".

"En las calles de Manzanares ya hay un museo del olvido de las víctimas del franquismo y otro del recuerdo de los verdugos franquistas", ha afirmado.