Arranca este martes en Toledo la III edición de 'Tiempo de Greco' para acercar al pintor "a todos los públicos"

Tiempo de Greco III comenzará el 7 de abril en Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toledo celebra desde este martes 7 de abril y hasta el próximo sábado 11 de abril, la tercera edición de 'Tiempo Greco', una iniciativa cultural que consolida la apuesta de la ciudad por posicionarse como epicentro del legado del pintor cretense.

La programación se desarrolla en torno a la fecha del fallecimiento del artista, el 7 de abril de 1614 en Toledo, la única ciudad donde se conservan obras del Greco en los lugares para los que fueron creadas, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El objetivo, tal y como ha asegurado el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, es "acercar el legado del Greco, a todos los públicos, con iniciativas novedosas, tras el éxito de las dos ediciones anteriores, poniendo en valor que Toledo es la ciudad del Greco y reforzando su marca cultural a nivel nacional e internacional"

Velasco ha explicado que esta cita forma parte de la estrategia iniciada al comienzo de la legislatura para impulsar la desestacionalización del turismo y consolidar una oferta cultural estable en fechas diferentes a los grandes picos turísticos, reforzando así la actividad cultural y económica de la ciudad durante todo el año.

La edición de este año incorpora actividades dirigidas a todas las edades, con especial atención al público infantil. Entre las propuestas destacan los paseos guiados con acceso a espacios donde se conservan obras del pintor, como la iglesia de Santo Tomé, la Catedral, el Museo del Greco o el Convento de Santo Domingo el Antiguo, además de otros enclaves como el Hospital de Tavera o el Museo de Santa Cruz.

Además, se incluye 'Cuadro viviente' una propuesta teatral que se desarrollará en la plaza de El Salvador y en la que actores recrearán en directo una obra del pintor, permitiendo además que el público se integre en la escena y participe en esta experiencia artística.

Otra de las actividades destacadas será 'Viaje en el tiempo Greco', una experiencia de 40 minutos a bordo del autobús turístico que incluirá teatralizaciones y narración sobre la figura del pintor y su relación con la ciudad.

El programa incluye también 'Universo Greco', que ofrece una conferencia de Carolina Tobella, directora del Museo del Greco sobre el apostolado del Museo, así como el 'Taller del pintor', una actividad al aire libre dirigida especialmente a niños a partir de 6 años, donde podrán reinterpretar obras del Greco y llevarse su creación como recuerdo.

La iniciativa se completa con 'Órbita Greco', unas jornadas que permitirán visitar el próximo sábado11 de abril y con guía oficial, otros lugares clave vinculados al artista, como el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o el Hospital de la Caridad de Illescas.

Por último, Velasco, ha invitado a ciudadanos y visitantes a participar en esta iniciativa que combina cultura, turismo y dinamización económica, consolidándose como una cita destacada en el calendario cultural de Toledo.

Todas las actividades son gratuitas y pueden reservarse online desde este lunes en la web de turismo del Ayuntamiento de Toledo.