Arribas (Fedeto) clama contra los casos judiciales relacionados con corrupción política: "Nos da vergüenza y asco"

Premios Fedeto 2026 - EUROPA PRESS
TOLEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha clamado este viernes contra los casos judiciales relacionados con corrupción política que están protagonizando la actualidad estos últimos meses y semanas.
"¡Ya está bien! ¡Ya basta!", ha enfatizado Arribas en su discurso pronunciado en la trigésima edición de los Galardones Empresariales de Fedeto que hoy se celebra en la Finca los Lavaderos de la capital regional.
El presidente de los empresarios toledanos no ha querido entrar en todo lo que está pasando, pero sólo ha dicho que "a todos nos da vergüenza y asco". Y "en medio de tanta vergüenza y de tanto asco, no podemos callar", porque mientras "pasan todas esas cosas en las que no voy a entrar", ha denunciado, "no se hace nada para poner remedio" a problemas "muy serios" a los que se enfrentan todos los días los empresarios.
Así, ha censurado que no se hace nada para acabar con el absentismo laboral, "esa lacra que se está institucionalizando, que se está convirtiendo o se ha convertido ya en un hecho cultural porque faltar al trabajo no tiene consecuencias, gracias a una ministra que sí, que nos odia".
Ha continuado citando alguno de los problemas a los que se enfrentan los empresarios, entre ellos la burocracia. Aunque Arribas ve intento de reducirla, cree que "no es suficiente". "Hay que eliminar todos aquellos plazos y obligaciones procedimentales que no tienen ningún sentido en pleno siglo XXI".
También ha criticado que no se haga nada para controlar "un gasto público desenfrenado" y que muchas veces no responde a realidades como el "muy deficitario" estado de las infraestructuras sean viarias, hidrológicas o eléctricas, "un gasto público que responde en muchas ocasiones a un claro interés cortoplacista", como subir los impuestos.
Dicho esto, ha querido dejar claro que los empresarios claro que quieren pagar impuestos. "Queremos sanidad, educación, servicios sociales. Pero no queremos un sistema impositivo que ya roza lo confiscatorio. Estamos hartos de que el Gobierno invite a fiestas que tenemos que pagar nosotros. ¡Ya está bien! ¡Ya basta!", incide.
"Así no podemos seguir por más tiempo. No somos limones a los que exprimir. No somos vacas a las que ordeñar. Pero, sobre todo, no somos el enemigo a batir. Los empresarios somos el pilar básico sobre el que se asienta todo el país. No entender esto es no saber nada de economía", ha espetado el presidente de Fedeto.
"Somos empresarias y empresarios que, asumiendo riesgos y con mucho sacrificio e incertidumbre, trabajamos por un lícito margen económico del que no nos avergonzamos. Porque buscando ese margen creamos riqueza y empleo y sostenemos todo lo público. Solo pedimos a cambio respeto y que no se nos pongan trabas en nuestra labor", ha finalizado el presidente de Fedeto.
NÚÑEZ, CONTRA LA BUROCRACIA
También ha participado el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha asegurado que "ningún proyecto empresarial fracasará en Castilla-La Mancha por culpa de la intensa burocracia que hoy asfixia iniciativas, inversiones y oportunidades antes incluso de comenzar".
Núñez ha defendido que Castilla-La Mancha "necesita un Gobierno que acompañe al empresario y no que le ponga obstáculos", lamentando que durante demasiados años "muchos proyectos hayan acabado abandonándose por la lentitud administrativa, la inseguridad jurídica y la falta de visión estratégica del Ejecutivo regional".