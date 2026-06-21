El arte Flamenco se vuelve solidario con el espectáculo 'Camino' el próximo jueves en Guadalajara

Cartel del espectáculo. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural 'Si te dicen Flamenco' regresa a los escenarios de Guadalajara con su propuesta más esperada: Camino. El evento tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio de 2026 a las 19:30 horas en el emblemático Teatro-Auditorio Buero Vallejo.

El espectáculo promete sumergir a los asistentes en un viaje de música, pasión y baile, respaldado por la colaboración de la escuela Arena (Coro Rociero El Casar) y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Guadalajara, según ha informado el propio Consistorio por nota de prensa.

Más allá de su valor artístico, la gran esencia de este evento radica en su trasfondo solidario. Todo el dinero recaudado a través de las entradas irá destinado de forma íntegra a Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, Afanion.

Con este gesto, los artistas locales de la provincia y el público alcarreño se dan la mano para contribuir activamente a los proyectos de apoyo psicológico, social y económico que la asociación ofrece a las familias afectadas por esta enfermedad.

Las localidades ya están a la venta con un coste de tan solo 5 euros, convirtiéndose en una oportunidad idónea para disfrutar de la cultura de calidad en la ciudad a la vez que se colabora con una causa noble.

Desde la organización se anima a todos los vecinos de Guadalajara y localidades aledañas a llenar las butacas del Buero Vallejo y formar parte de este emotivo Camino hacia la esperanza.