El artefacto explosivo hallado en Val de Santo Domingo es recogido y trasladado a Ocaña para su detonación

Imagen de Val de Santo Domingo en Google Maps. - GOOGLE

TOLEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artefacto explosivo hallado en el patio de una vivienda particular en Val de Santo Domingo, pedanía del municipio toledano de Santo Domingo Caudilla, ya ha sido recogido y está siento trasladado a Ocaña para su detonación, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Estas fuentes han aclarado que el dispositivo fue hallado este pasado domingo por un particular semienterrado en el patio de su vivienda. El artefacto en cuestión tiene 38 centímetros de longitud y aletines en su parte trasera.

Con el hallazgo se activó el protocolo para la recogida y desactivación por parte del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil.

Según han informado por su parte fuentes del Servicio de Emergencias 112, el hallazgo se producía en una vivienda de la calle Pancique.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Santa Olalla y una UVI móvil que se ha desplazado en preventivo.