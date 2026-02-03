Artistas de 14 países convertirán el XIX Festival Internacional de Circo de Albacete en un "referente mundial"

ALBACETE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo de Albacete ha presentado este martes el XIX Festival Internacional de Circo de Albacete, una edición que consolida al evento como "uno de los grandes referentes mundiales del circo contemporáneo" y como una de las principales apuestas culturales de la provincia.

Una presentación a la que ha acudido el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero; el diputado provincial de Educación y Cultura, Miguel Zamora; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; la concejala de Cultura, Elena Serrallé; el gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez; el director artístico del Festival, Antonio Álvarez; y Lucía Mallol, como responsable de Relaciones Institucionales de Globalcaja en nombre del resto de entidades y empresas colaboradoras.

Cabañero ha subrayado que "19 ediciones significan estabilidad, credibilidad y proyecto", remarcando que el Festival "sigue creciendo y haciéndose mayor" gracias a una apuesta sostenida de las instituciones y a la respuesta de la ciudadanía, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este sentido, ha puesto el acento en los datos que reflejan ese crecimiento ya que, a falta de cerrarse los datos definitivos, con lo contabilizando a día de hoy más de 3.500 personas llegarán al Festival en grupos organizados desde 31 municipios y 15 colectivos, una cifra que evidencia el fuerte arraigo provincial del evento.

Entre los indicadores que refuerzan la fortaleza del Festival, Cabañero ha destacado la ampliación de tres nuevas galas ante la elevada demanda de entradas, así como el crecimiento del micromecenazgo, que alcanza ya las 96 personas colaboradoras, un 11% más que en 2025.

Asimismo, ve importante que el Festival no se quede en la capital, aunque se celebre en ella, ya que la provincia "participa, se implica y lo siente como propio", defendiendo una cultura entendida como un medio potente de cohesión territorial.

En este mismo sentido, ha recordado que el Festival vuelve a ser el único de circo en España que ofrece un servicio de audiodescripción para personas ciegas, en colaboración con la ONCE, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la inclusión cultural.

14 PAÍSES, MÚLTIPLES DISCIPLINAS Y FUERTE PRESENCIA INTERNACIONAL

Como han detallado tanto Antonio Álvarez como Ricardo Beléndez, el XIX Festival Internacional de Circo de Albacete contará con artistas procedentes de 14 países, representando a cuatro continentes y una amplia diversidad de lenguajes circenses. La programación reúne disciplinas como el aro aéreo, la cuerda bamba, los equilibrios, el mástil chino, los malabares en distintas modalidades, la rueda Cyr, el antipodismo, el mano a mano, el pole aéreo, los patines acrobáticos o la comicidad clown, entre otras.

Artistas y compañías de Alemania, Hungría, España, Italia, China, Cuba, México, Taiwán, Estados Unidos, Portugal, Japón, Marruecos, Rusia y Ucrania convertirán la pista del Teatro Circo en un escaparate del mejor circo contemporáneo. Precisamente, la presencia ucraniana vuelve a tener un peso destacado en esta edición, tanto desde el plano artístico como simbólico.

En representación del elenco internacional, la artista ucraniana Kateryna Kornieva, especialista en pole aéreo, ha expresado su emoción por regresar a Albacete, destacando la "atmósfera única" de este Festival y el vínculo especial que se genera con el público.

Durante la presentación, Cabañero ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos, artísticos y administrativos que hacen posible el Festival, así como la implicación del público, "el verdadero motor de este proyecto cultural".

AYUNTAMIENTO

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha comprometido el apoyo y la ayuda del Ayuntamiento al Festival para que se siga celebrando en la ciudad por la proyección "incalculable" que le da, poniendo en valor la importancia que tiene para "la sociedad, así como para nuestra economía, turismo, empleo, proyección e identidad", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Según ha señalado el alcalde, este Festival, del que el pasado año disfrutaron más de 12.000 personas, "es un prestigio y un lujo para nuestra ciudad", así como un "elemento que forma parte y va a asociado a la 'Marca Albacete'", animando a disfrutar del "mayor espectáculo del mundo en el mejor escenario del mundo", como es nuestro Teatro Circo, durante las 19 sesiones previstas en su XIX edición, a las que en total asistirán 15.000 espectadores.

Concretamente, Manuel Serrano ha explicado que las galas Dulcinea y Sancho Panza contarán con tres sesiones cada una, de manera previa a la siguiente fase, la Gala Don Quijote del 9 de febrero, donde se entregarán los tan esperados premios de este año, contando a continuación con una selección de números circenses de todos los artistas en las 12 sesiones de la Gala de las Estrellas que tendrán lugar hasta el próximo 22 de este mes para que nadie se quede sin ver el mejor circo que se hace en estos momentos en todo el mundo.

Manuel Serrano ha destacado el gran trabajo conjunto que realizan el Ayuntamiento y la Diputación a través de Cultural Albacete para ofrecer "la mejor cultura y de mayor calidad a los ciudadanos" y poder representar todas las disciplinas artísticas en la capital y provincia con el fin de dar más "dosis de libertad" a la sociedad a través de la cultura.

El primer edil albaceteño ha dado las gracias a todos los que hacen posible que esta XIX edición del Festival Internacional de Circo sea una realidad en la ciudad, convencido de que nuevamente será "todo un éxito de organización, participación y público".

De manera especial, Manuel Serrano ha dado las gracias al director artístico del Festival, Antonio Álvarez, y al gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, por cuidar al máximo cada detalle, garantizar la calidad del espectáculo y mimar al espectador, así como a las administraciones que lo hacen posible, a las empresas y entidades colaboradoras y a los micromecenas por su apuesta inequívoca por la cultura, por el circo y por Albacete.