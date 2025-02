Arzobispado Toledo niega haber recibido denuncias sobre terapias de conversión y defiende que la Iglesia no las apoya

TOLEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Toledo, ante informaciones respecto de una supuesta investigación de la Fiscalía, ha declarado que no ha recibido denuncia o queja alguna de ningún particular o asociación al respecto de la actividad de la asociación internacional 'Courage' relativa a terapias de conversión en territorio de esta archidiócesis.

Así ha reaccionado después de que encastillalamancha.es publicara que la Fiscalía Provincial de Toledo ha abierto diligencias al Arzobispado de Toledo y al apostolado de la Iglesia Católica Courage International, tras una denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión -No Es Terapia- por delitos relacionados con la puesta en marcha de este apostolado que propone "terapia basada en la castidad dirigida a personas homosexuales".

"Frente a las afirmaciones publicadas, esta asociación declara en sus documentos fundacionales no practicar terapias de conversión alguna ni pedir a sus miembros ningún cambio de orientación sexual. Más bien, su actividad se desarrolla en clave fortalecimiento espiritual y en la formación de grupos de amistad en los que las personas que participan libremente, siempre mayores de edad, comparten inquietud semejantes y se ayudan a vivir cristianamente", señala el Arzobispado en un comunicado.

Aluden a las manifestaciones recientes de Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que indica que la expresión "terapias de conversión es imprecisa, amplia y no científica", algo "que la Iglesia católica no apoya y que no se encuentra dentro del ámbito d acción pastoral".

"Este Arzobispado comparte totalmente este criterio y declara que nunca ha realizado ni piensa realizar dichas terapias", han defendido desde la institución eclesiástica

Respeto a "las supuestas acusaciones de delitos de odio, discriminación o asociación ilícita recogidas en algunos medios", las ha calificado de "especialmente contradictorias", argumentando que la Iglesia, siguiendo las enseñanzas y ejemplo de Jesucristo, "busca continuamente acabar con toda discriminación injusta, haciendo objeto de su amor preferencial a todos los que la sufren".

Finalmente, el Arzobispado de Toledo espera que "estas aclaraciones contribuyan a poner luz en esta situación".