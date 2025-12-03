Arzobispo Toledo afirma que le gustaría "muchísimo" que León XIV visitara Toledo en el centenario de la Catedral en 2026

Archivo - El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. - ARZOBISPADO - Archivo
TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha afirmado que le gustaría "muchísimo" que el Papa León XIV visitar la ciudad dentro de lo que ha definido como un "muy posible" viaje del pontífice a España en 2026, año en el que la Catedral toledana celebra su VIII Centenario.
Cerro Chaves, a preguntas de los medios, ha incidido en que hay "muchísimas posibilidades" de que el Papa venga a España "en torno a junio o julio", una visita en la que, "aunque no hay comunicación oficial", probablemente acudiría a la Sagrada Familia de Barcelona pero en la que también haría "una escala en algún sitio más".
"Me gustaría muchísimo que viniera a Toledo y sobre todo con motivo del octavo centenario de la Catedral", ha señalado, recordando que el actual pontífice "ha venido mucho a Toledo" porque fue general de los Agustinos.
"Yo me imagino como muy posible que vendrá a España, en torno a junio o julio, y hará escala en algunos sitios. En un viaje de esa proporción me imagino que el Papa mirará cuáles serán los lugares, yo por supuesto que le brindaría venir a Toledo y a Castilla-La Mancha", ha concluido.