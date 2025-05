El arzobispo de Toledo recuerda al Papa Francisco como "un papa que te miraba a los ojos"

TOLEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha recordado este viernes al Papa Francisco, en la misa dedicada a su memoria en la Catedral Primada, como "un papa que te miraba a los ojos", así como "un papa que escuchaba" y "el místico que era capaz de descubrir algo".

Durante la homilía, Cerro Chaves ha destacado la humildad de Francisco, rememorando que durante su primera visita a Roma durante su papado, pudo descubrir que "todos los mendigos de Roma lo conocían al papa Francisco". Un elemento que ha relacionado con que "cuando estabas con él te hacía sentirte que le interesaba todo lo tuyo".

Además, ha subrayado la capacidad de escucha de Francisco, planteando que "nunca empezaba él con sus discursos" sino que "escuchaba". "Todo el planteamiento suyo que hizo de la sinodalidad y del sinodo era eso. Escuchar la palabra de Dios, escuchar al hermano, escuchar al otro, escuchar al que sufre", ha afirmado Cerro Chaves.

Asimismo, ha destacado su componente místico, siguiendo la pauta de "ser contemplativos en la acción". "Era el místico de la calle, de la vida, de estar con la gente, de lo que significaba. Y eso él lo vivía de una manera realmente admirable", ha señalado.

En este sentido, ha elogiado su "interés en la mística de la escucha, tanto interés en acercarse a los que sufren". Así, ha elogiado que "se ha atrevido a decir, por ejemplo, como un hombre valiente que lo de Gaza es un genocidio". "Es un genocidio, porque nunca se puede entender el evangelio el ojo por ojo y el diente por diente. Eso no es evangélico. Y además hoy no estamos en el ojo por ojo y diente por diente, sino tú me quitas a mí un ojo y yo te quito a ti todos los ojos que pueda", ha añadido el arzobispo.

Por último, ha elogiado su humildad, señalando que fue un Papa que "nunca fue rico, fue siempre pobre". "A mí me impresiona mucho porque él nunca jamás habló de la opción por los pobres", ha señalado Cerro Chavez, añadiendo que "no tuvo que hacer ninguna opción por los pobres porque nunca dejó de serlo".

VÍNCULO CON TOLEDO

El arzobispo ha destacado la relación del Papa Franciso con Toledo y con Castilla-La Mancha a través de los numerosos encuentros y recepciones en Roma.

En este sentido, ha recordado que "el primer nombramiento que hizo el nuncio de su santidad a través de, por supuesto del Papa Francisco, fue como arzobispo de Toledo". "Para mí ha sido pues un motivo siempre de mucha vinculación afectiva y efectiva con el Papa Francisco", ha señalado Cerro Chaves.

Además, ha recordado el encuentro del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la entonces alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, con Francisco en Roma.

También ha recordado la recepción "con las Madres de la Esperanza, cuando estuvimos con la Fundación", apuntando que "el Papa fue abrazando uno por uno a todos los chicos, a todos los niños, niñas", como muestra del interés real y la importancia que le daba a las cosas.