Asaja C-LM hace una primera valoración de los daños por tormentas y reclama rapidez en las peritaciones de Agroseguro

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TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha realizado una primera valoración de los daños provocados por las fuertes tormentas de granizo, viento y lluvia que durante la jornada de este domingo afectaron a la región, especialmente a explotaciones agrarias de las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara.

Aunque todavía es pronto para cuantificar el alcance real de las pérdidas, las primeras informaciones trasladadas por las organizaciones provinciales apuntan a importantes daños en cultivos de cereal, viñedo, almendro, olivar, cebolla, girasol, pistacho y hortícolas, informa Asaja en nota de prensa.

En la provincia de Cuenca, las tormentas han castigado especialmente las comarcas de La Alcarria, La Mancha y La Manchuela. Se han registrado importantes daños en viñedos y cultivos de cebolla en El Picazo, mientras que en Sisante han resultado afectadas más de 200 hectáreas de viñedo y almendro.

También se han producido daños en parcelas de girasol en Pajarón y fuertes episodios de granizo y viento en Portalrubio, donde varios agricultores fueron sorprendidos mientras realizaban labores de siega y el viento llegó a volcar un remolque agrícola, sin que, afortunadamente, se produjeran daños personales.

Asimismo, en Valhermoso de la Fuente y Moncalvillo de Huete todavía no ha sido posible acceder a numerosas parcelas para comprobar el alcance de los daños, mientras que en la carretera entre Priego y Cañamares se registraron desprendimientos de piedras sobre la calzada como consecuencia del temporal.

En la provincia de Albacete, las afecciones se han repartido por varias comarcas. En La Manchuela, las precipitaciones acompañadas de granizo han afectado a municipios como Alcalá del Júcar, Casas del Cerro, La Gila, La Recueja y Las Eras de Alcalá, mientras que también se registraron lluvias importantes en Balsas de Ves, Casas de Ves y Villatoya, entre otros.

Los daños afectan principalmente al viñedo, con pérdidas estimadas en torno al 20% en las parcelas afectadas, lo que obligará a realizar tratamientos fitosanitarios para evitar enfermedades en muchos casos.

En la Sierra del Segura, el pedrisco y las fuertes rachas de viento han castigado especialmente el término municipal de Elche de la Sierra, además de Molinicos, Letur, Yeste y Paterna del Madera, entre otros, donde los principales cultivos afectados son el olivar y el almendro.

En esta comarca, además, la caída de un rayo llegó a provocar un incendio. También se han registrado daños en la comarca de La Mancha, especialmente en el entorno de La Roda, en las zonas limítrofes con la provincia de Cuenca, afectando a viñedos, pistachos y algunas explotaciones hortícolas de regadío, mientras que en la comarca Centro se ha registrado pedrisco en La Herrera, con daños en cultivos hortícolas.

Por su parte, en la comarca de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, el pedrisco ha vuelto a causar importantes pérdidas apenas un año después de los graves episodios registrados en la Alcarria.

Las primeras estimaciones apuntan a daños del cien por cien en numerosas parcelas de cereal de municipios como Prados Redondos, Rueda de la Sierra, Cillas, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Amayas o Labros, entre otros, cuando la campaña presentaba unas expectativas razonablemente positivas antes de la llegada del temporal.

Ante esta situación, Asaja solicita a Agroseguro la máxima agilidad tanto en la realización de las peritaciones como en el abono de las indemnizaciones, ya que los agricultores afrontan esta campaña tras un periodo marcado por el incremento de los costes de producción y con una situación económica muy comprometida.

Asimismo, una vez concluya el balance definitivo de los daños, la organización agraria reclamará a las administraciones la adopción de medidas extraordinarias de apoyo para las explotaciones dañadas, como la reducción de los índices de rendimiento neto del IRPF (módulos) para agricultores afectados, la exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas medidas adicionales sean necesarias para garantizar la viabilidad de las explotaciones.

Asaja continuará durante los próximos días recabando información de todas las zonas afectadas para determinar con precisión la superficie dañada y el alcance de un nuevo episodio meteorológico extremo que vuelve a poner de manifiesto la creciente vulnerabilidad del campo frente a los fenómenos climáticos adversos.