Asaja C-LM insta a productores de pistacho a estar vigilantes ante prácticas abusivas de las procesadoras

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TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sectorial Regional del Pistacho de Asaja Castilla-La Mancha se ha reunido para analizar la situación del sector ante el inminente inicio de la campaña y ha advertido de la necesidad de "extremar la vigilancia" sobre los contratos y las condiciones de comercialización que están planteando algunas industrias y procesadoras.

La organización agraria ha puesto de manifiesto la situación de "indefensión" en la que puede encontrarse el agricultor cuando entrega su producción a determinadas empresas y procesadoras, especialmente ante la "incertidumbre" existente en algunos casos en torno al cobro, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

En este sentido, la sectorial recomienda a los productores "que no se precipiten, que se informen antes de tomar una decisión, que sepan a quién venden, en qué condiciones y cuándo van a cobrar y que exijan garantías suficientes antes de entregar una producción cuyo valor económico puede ser muy elevado".

La sectorial ha analizado también determinadas prácticas comerciales y contractuales que generando incertidumbre entre los productores. Asaja Castilla-La Mancha ha insistido en que estará vigilante ante cualquier posible práctica abusiva o incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y que, cuando existan indicios de irregularidad, se pondrán en conocimiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que actúe dentro de sus competencias.

La organización pide un mayor control y que haya más sanciones para quienes incumplan la normativa, porque "el cumplimiento de la Ley de la Cadena debe ser una garantía efectiva para el agricultor y no una mera declaración de intenciones".

En esta línea, Asaja Castilla-La Mancha ha llamado la atención sobre la aparición de contratos que "en lugar de plantear claramente una compraventa de la producción, recurren a fórmulas de colaboración industrial".

Por ello, desde la organización agraria se recomienda a todos los productores que lean detenidamente cualquier contrato antes de firmarlo y que no acepten fórmulas que puedan generar dudas sobre la verdadera naturaleza de la operación.

"Lo que queremos son contratos de compraventa, claros, transparentes y ajustados a la normativa. No queremos fórmulas contractuales que puedan utilizarse para eludir las obligaciones establecidas por la Ley de la Cadena o que puedan suponer un fraude de ley", sostiene la organización.

Igualmente, la organización agraria defiende la compra en verde como el modelo de comercialización que ofrece mayor transparencia y seguridad al productor. Esta fórmula permite que el agricultor conozca desde el principio el precio al que se vende su producción, evitando la incertidumbre que generan otras modalidades en las que el precio final depende de las mermas y del rendimiento que determine posteriormente la industria durante el proceso de transformación, apuntan.

En este sentido, Asaja Castilla-La Mancha cuestiona que se plantee un escandallo cuando, posteriormente, el producto va a destinarse a la venta como grano. Por ello, plantea que las lonjas deberían empezar a reflejar las cotizaciones del pistacho en verde, al igual que ocurre con otros productos, de manera que esta modalidad de compra pueda normalizarse y los agricultores dispongan de una referencia de mercado clara a la hora de negociar sus operaciones.

PRECIOS A LA BAJA SIN CAUSAS JUSTIFICADAS

La sectorial también ha mostrado su preocupación por la evolución de las primeras ofertas conocidas para esta campaña y por la "presión" que, a su juicio, están ejerciendo algunas procesadoras para mantener los precios del pasado año.

Según la organización, "no hay causas justificadas dado que el mercado internacional del pistacho refleja actualmente una clara tendencia al alza en los precios, fundamentalmente por la merma de la cosecha en grandes países productores, y los costes de producción se han incrementado considerablemente".

Asaja Castilla-La Mancha considera que el agricultor debe mantener una posición negociadora "firme" y evitar "decisiones precipitadas".

LA CAMPAÑA SE ADELANTA

Por otro lado, la campaña de este año se adelanta respecto a ejercicios anteriores y todo apunta a que en aproximadamente diez días comenzará de forma generalizada la recogida del pistacho. La recogida de las variedades más tempranas comenzará en apenas unos días, con unas previsiones que apuntan a una cosecha media para esta campaña.

Ante este escenario, la organización agraria considera "fundamental" que los agricultores no se dejen llevar por la presión ni por mensajes que puedan generar incertidumbre sobre la capacidad de las industrias para absorber la cosecha.

Precisamente, uno de los aspectos positivos de esta campaña es que las procesadoras de Castilla-La Mancha cuentan este año con capacidad suficiente para asumir la producción, gracias a las inversiones realizadas y al desarrollo que ha experimentado el sector en la región durante los últimos años. El incremento de las inversiones y de la capacidad industrial permite afrontar la campaña con mayores garantías que en años anteriores.

Finalmente, Asaja Castilla-La Mancha recuerda, además, que el pistacho producido en Castilla-La Mancha cuenta con "importantes elementos diferenciales" que deben ponerse en valor. La calidad del producto, las condiciones de producción europeas, las exigencias fitosanitarias, la proximidad al consumidor y la frescura del pistacho español son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el producto.

"El pistacho español no es de stock, es de temporada. Llega al mercado europeo con mayor proximidad y frescura y se produce bajo unos estándares de producción y seguridad alimentaria que deben ser reconocidos y puestos en valor frente a producciones procedentes de mercados mucho más alejados", ha concluido.