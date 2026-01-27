Asaja C-LM valora el acuerdo entre India y la UE y destaca las "oportunidades" que abre en sectores como vino y aceite

Archivo - Aceite en almazara - ASAJA - Archivo

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha valorado aunque "con cautela" el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India y subraya que la exclusión de los productos agrícolas más sensibles es "consecuencia directa de la presión ejercida por las movilizaciones del campo europeo en Bruselas y Estrasburgo en las últimas semanas".

El acuerdo, afirma la organización agraria en nota de prensa, abre oportunidades para sectores concretos como el vino y el aceite de oliva, que verán reducidos "de forma significativa" unos aranceles que hasta ahora superaban el 150% en el caso del vino y el 45% en el del aceite de oliva.

Asaja reconoce el interés de este acceso a un mercado de más de 1.400 millones de consumidores, especialmente para producciones de alto valor añadido. Sin embargo, la organización pone el acento en un hecho clave, como es que los productos más sensibles para la agricultura europea --arroz, azúcar, tabaco, carne de vacuno y aves-- han quedado fuera de las concesiones comerciales.

Una decisión que, según Asaja, refleja "un cambio de sensibilidad" por parte de la Comisión Europea tras las protestas y concentraciones del sector agrario ante las instituciones comunitarias, así como el intenso trabajo desarrollado desde la presidencia del Grupo de Trabajo de Tabaco en el seno de Copa-Cogeca.

Desde la organización indican que el propio comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha confirmado que estos productos permanecerán protegidos, una línea que Asaja considera "imprescindible" para evitar impactos graves en sectores estratégicos del campo español.

Asaja insiste en que este giro "demuestra que la movilización del sector funciona y que solo desde la presión y la unidad se puede evitar que la agricultura vuelva a ser la moneda de cambio de los grandes acuerdos comerciales".

En este sentido, la organización seguirá vigilante para que las exclusiones se acompañen de cláusulas de salvaguardia eficaces, reciprocidad real en materia fitosanitaria y controles rigurosos en frontera.

Para Asaja, el acuerdo UE-India "solo podrá considerarse positivo si consolida este cambio de enfoque y garantiza la protección del modelo agroalimentario europeo, la viabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria de los consumidores".

"Desde Asaja advertimos de que este cambio de enfoque debe ir acompañado de hechos concretos. La organización seguirá vigilante para que los controles en frontera sean reales y eficaces, especialmente tras conocerse que, según un informe interno de la Comisión Europea, solo se controla de forma física el 0,0082% de las importaciones agroalimentarias", han sostenido.

Asimismo, Asaja exige que se respete estrictamente el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) y que no entren en la Unión Europea productos tratados con sustancias prohibidas para los agricultores europeos.

En un entorno comercial mundial difícil, el acuerdo entre la UE y la India demuestra que una política comercial ambiciosa puede ser compatible con la protección de las principales sensibilidades agrícolas.

Asaja, Copa y Cogeca seguirán "muy comprometidos", a la espera de la publicación de los textos del acuerdo y de nuevos avances hacia su ratificación y aplicación, para garantizar que se aprovechen las oportunidades, al tiempo que se siguen salvaguardando plenamente los intereses de los agricultores y las cooperativas de la UE.