Asaja recaba el apoyo de Vox a la manifestación en Toledo del día 29: "Necesitamos unidad, nos jugamos mucho"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, en su reunión con responsables de Asaja. - VOX

TOLEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha recabado el apoyo del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales a la manifestación que ha convocado la organización agraria junto a UPA el próximo 29 de enero en Toledo, para protestar por los problemas que atraviesa el campo castellanomanchego.

Un apoyo que ha confirmado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, quien ha señalado que él mismo acudirá a esta protesta, en las declaraciones a los medios que ha ofrecido este miércoles junto al presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

"Nosotros necesitamos una unidad muy grande de todo el mundo. Nos estamos jugando mucho", ha apuntado Fresneda, quien se ha referido así al acuerdo de Mercosur. Ha añadido que no se trata de un rechazo al libre comercio y que lo quien quiere Asaja es "reciprocidad y jugar con las mismas reglas del juego".

También ha solicitado la reducción de la burocracia, al tiempo que ha cargado contra las políticas medioambientales que vienen desde Europa que, "traducidas aquí a Castilla-La Mancha se vuelven cada vez más agresivas". "Han convertido todo lo que hay que proteger en auténticos ocupas de nuestras explotaciones y quien lidera a los ocupas son las propias consejerías que los están amparando".

Para concluir, se ha referido a la problemática del agua, para afirmar que el Gobierno de Castilla-La Mancha "tiene que liderar un proceso para salir adelante" porque "si no hay agua, no va a haber futuro y no vamos a tener capacidad de nada", ha lamentado.

COINCIDENCIA EN ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTOS

De su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha indicado que en la reunión tanto el partido como Asaja han coincidido en los planteamientos y el análisis de la situación por la que está pasando el campo castellanomanchego, "fruto de esas políticas ideológicas que han traído ruina a un sector tan importante para nuestra región".

Ha aludido así al acuerdo de Mercosur para afirmar que se están poniendo en riesgo 70.000 explotaciones regionales. "Tal y como se ha fraguado va a ser muy perjudicial para el conjunto de las explotaciones agropecuarias de Castilla-La Mancha. De ahí que el campo se tenga que unir para salir a defender el futuro del sector primario regional".

También han analizado ambas partes durante la reunión los recortes en la PAC, determinadas medidas medioambientales, la "excesiva burocracia" que "genera dificultades y "pone en riesgo" el relevo generacional en Castilla-La Mancha o los problemas que afectan en concreto a la región y a los que "no da respuesta" el Gobierno de Emiliano García-Page.

"Estamos exigiendo una agilidad en los trámites, una reducción de la burocracia y, también, soluciones reales y efectivas al problema del agua en la que nuestra defensa no puede ser otra que un plan nacional del que Castilla-La Mancha sería la gran beneficiaria", ha sostenido.

Por todo ello, desde Vox han transmitido a Asaja su "total apoyo" a la manifestación del 29 de enero. "Estas reivindicaciones y estas manifestaciones y concentraciones son justas, son necesarias y van siempre con un fin fundamental, y es defender al campo".