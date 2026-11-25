Asenjo en el acto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - PP GUADALAJARA

GUADALAJARA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la candidata del Partido Popular al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha recordado a las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y ha trasladado su apoyo a todas las víctimas y sus familias.

"Cuando una mujer amenazada pone su seguridad en manos del Estado, el Estado no puede fallarle. Este 25N, Sánchez les debe una explicación a las mujeres", ha afirmado, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

Asenjo ha recordado que los delitos contra la libertad sexual registrados en España aumentaron un 72% entre 2018 y 2025, según datos del Ministerio del Interior, y que el Consejo General del Poder Judicial contabilizó al menos 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

La candidata se ha referido también a los fallos en las pulseras antimaltrato advertidos por la Fiscalía General del Estado, que tuvieron consecuencias en procedimientos judiciales.

A ello, se suma la investigación de la Fiscalía Europea por un posible fraude relacionado con los fondos europeos destinados a estos dispositivos.

MÁS MEDIOS Y MEJORES MECANISMOS DE PROTECCIÓN

La cabeza de lista al Congreso ha señalado que el programa del PP contempla "reforzar las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil, integrar en VioGén los servicios asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos e incluir a los hijos de las víctimas en los planes individuales de seguridad".

Además, contempla que el sistema de pulseras antimaltrato dependa de Interior y la aprobación de una ley integral contra la trata para proteger a las víctimas y perseguir a las redes que se lucran con ellas.

Asenjo ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con "el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la educación en igualdad, la prevención y la implicación de toda la sociedad, hombres y mujeres, en la erradicación de esta lacra".

"Proteger a las mujeres es mucho más que hablar en su nombre. Cada recurso público destinado a combatir la violencia contra las mujeres debe servir para protegerlas de manera efectiva", ha concluido.