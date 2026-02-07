Asenjo (PP): "C-LM necesita un gobierno que ayude a las familias a llegar a fin de mes, no uno que presuma de recaudar"

La diputada regional del PP por Guadalajara, Itziar Asenjo - PP

GUADALAJARA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP por Guadalajara Itziar Asenjo ha mantenido que Castilla-La Mancha necesita un gobierno que ayude a las familias a llegar a fin de mes, "no uno que presuma de recaudar".

Así lo ha afirmado ante los medios de comunicación en Guadalajara, donde Asenjo también ha destacado que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla-La Mancha en 2025 se situó en el 34%, siendo --ha lamentado-- "una de las regiones con esa tasa más elevada", según ha informado el PP en nota de prensa.

"Castilla-La Mancha se está empobreciendo y no es una percepción sino una realidad que se siente en cada casa. Según una encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, Castilla-La Mancha es la región de toda España donde a los ciudadanos más les cuesta llegar a fin de mes. El 12,7% de los ciudadanos de esta región reconocen que llegan con muchas dificultades".

Por ello, ha subrayado, "nuestra región no necesita un Gobierno que presuma de recaudar, necesita uno que ayude a las familias a llegar a fin de mes" porque "desde que gobierna el PSOE regional, la inflación acumulada ronda el 29%, los alimentos han subido más de un 49%". Y esto, ha dicho, "no es una cifra, es la compra semanal que cuesta mucho más, es el carrito que antes se llenaba y ahora no". Además, ha añadido, "en enero el paro subió en 2.715 personas, y el 87,57% son mujeres, es decir, 2.242 mujeres nuevas en el desempleo en tan solo un mes". Y de los 119.523 parados totales, ha alertado que 77.966 son mujeres; el 65% del paro es femenino.

Mientras tanto, "la Junta ha aumentado la recaudación por habitante más de un 35%", ha manifestado la diputada autonómica del Partido Popular, preguntándose que "si se recauda más dinero, ¿por qué no se vive mejor?". "Porque lo que el Gobierno llama "congelación fiscal" no es lo que viven las familias, la vida no está congelada, ni los precios, ni las hipotecas", ha apuntado resaltando que "la política fiscal sí está congelada en una idea: recaudar más".

Itziar Asenjo ha señalado que "Castilla-La Mancha soporta una de las presiones fiscales más altas del país. Somos menos competitivos que otras comunidades que han optado por aliviar la carga a familias y autónomos. Y eso tiene consecuencias". Ha explicado que estas consecuencias son "para el autónomo que no puede contratar, para el joven que quiere comprar su primera vivienda y paga más en transmisiones, para el agricultor que asume más costes y menos margen o para el pequeño municipio que paga más y no recibe más servicios".

Y al hilo de esto, Asenjo ha explicado esta situación con un ejemplo "muy claro": el canon del agua. "Un impuesto que se aplica sin tener en cuenta la capacidad económica, que llega igual al que tiene mucho que al que tiene poco. Eso no es progresividad, eso es falta de sensibilidad con el momento que vive la gente".

"EN EL PP PROPONEMOS IDEAS CLARAS Y REALISTAS"

Ante esto, la diputada regional ha rechazado "un Gobierno que esté satisfecho porque recauda más, mientras las familias hacen malabares para llegar a fin de mes". Por eso, ha dicho, "desde el Partido Popular proponemos medidas claras y realistas como deflactar el IRPF para que la inflación no se convierta en un impuesto encubierto, bonificar transmisiones y actos jurídicos documentados para facilitar el acceso a la vivienda, eliminar tributos propios que no aportan alivio real o derogar impuestos como el canon del agua que cargan sobre todos sin distinguir situaciones".

"El debate no es cuánto recauda la Junta, el debate es cuánto pueden resistir las familias porque no estamos hablando de ideología, estamos hablando de sentido común, de dejar más dinero en el bolsillo de las familias, de permitir que los autónomos respiren, de que los pueblos pequeños no estén asfixiados, de que quien trabaja sienta que avanzar es posible. El actual modelo está fallando porque Castilla-La Mancha no puede tener una política que aprieta cuando la gente ya está haciendo demasiado esfuerzo", ha zanjado.