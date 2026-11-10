Asiccaza trabaja para que la carne de caza deje de mirar al extranjero: "No puede ser que el 90% se exporte"

El presidente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre (Asiccaza), en la inauguración del II Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética (CIGAC). - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 10 (EUROPA PRESS)

España es uno de los grandes productores de carne de caza, pero la inmensa mayoría de este producto termina consumiéndose fuera de nuestras fronteras. Una realidad que el presidente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre (Asiccaza), José María Gallardo, quiere cambiar, llevando este alimento no solo a los grandes restaurantes, sino también a las mesas de los hogares españoles.

"No puede ser es que el 90% de la carne de caza de España se exporte al resto de Europa", ha lamentado Gallardo durante la inauguración del II Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética (CIGAC), que reúne este martes y miércoles en Almagro (Ciudad Real) a destacados profesionales de la gastronomía y del sector cinegético.

El presidente de Asiccaza ha defendido que ha llegado el momento de "poner en valor un producto que considera infravalorado en el mercado nacional", pese a sus cualidades nutricionales, su origen natural y sus posibilidades culinarias.

En este sentido, ha explicado que el objetivo no es únicamente consolidar la presencia de la carne de caza en la alta gastronomía, donde cada vez cuenta con mayor reconocimiento, sino conseguir que también forme parte de la alimentación cotidiana de los españoles.

Gallardo ha celebrado que Almagro vuelva a convertirse en la capital mundial de la gastronomía cinegética, con la participación de una veintena de estrellas Michelin, sumilleres y profesionales de reconocido prestigio.

Asimismo, ha recordado el camino recorrido por Asiccaza durante los últimos años, con la celebración de la primera edición del congreso hace dos años y la puesta en marcha, el pasado año, de una iniciativa para reconocer al mejor cocinero.

UN SECTOR QUE GENERA EMPLEO DONDE MÁS SE NECESITA

Más allá de su potencial gastronómico, Gallardo ha reivindicado el peso económico y social de la actividad cinegética, especialmente en las zonas rurales que afrontan mayores dificultades para mantener población y generar oportunidades laborales.

Según los datos que ha expuesto, el sector cinegético genera más de 10.000 millones de euros y 45.000 empleos directos en España, mientras que en Castilla-La Mancha su impacto económico se aproxima a los 1.000 millones de euros.

Además, ha destacado que solamente la industria de la carne de caza genera en la comunidad autónoma más de 130 millones de euros y 700 puestos de trabajo directos, muchos de ellos vinculados a pequeños municipios.

"Esos más de 700 empleos directos se generan donde más falta hace, que es en el mundo rural", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que apostar por la caza supone también contribuir al desarrollo de los pueblos y a la conservación y correcta gestión de los espacios naturales.

Por ello, ha insistido en que impulsar el consumo de carne de caza supone también apostar por el futuro del mundo rural y por una gestión adecuada de los espacios naturales.

Un mensaje con el que ha defendido que el congreso de Almagro debe servir no solamente para mostrar las posibilidades gastronómicas de este producto, sino también para avanzar en su comercialización y conseguir que una mayor parte de la riqueza que genera permanezca en España.