Asociación Amigos del Museo Santa Cruz pide no hacer más experimentos en el edificio de Santa Fe tras la marcha de Polo

TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz, Museo de Santa Cruz ¡Vivo! ha solicitado en un comunicado no hacer más "experimentos" en el edificio de Santa Fe de la ciudad de Toledo, tras la marcha anunciada del coleccionista Roberto Polo, tras la rescisión del convenio de colaboración que mantenía con la Junta.

En un comunicado, la Asociación ha recordado que la inauguración del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de C-LM-Colección Roberto Polo, a principios de 2019, se hizo "por todo lo alto, sin escatimar recursos que sí se recortaron a otros muchos espacios culturales de Castilla-La Mancha, como quedó claro en el escrito que dirigieron a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes los directores de museos y bibliotecas de gestión regional".

Sin embargo, las cifras de visitantes --entre las que, además, se incluyen las de aquellos que sólo van a visitar la arquitectura de Santa Fe, la Capilla de Belén o los restos de la muralla árabe de los palacios de Al Mamún, donde naciera el rey Alfonso X el Sabio-- han sido "escasas y, desde luego, no cumplieron aquellas expectativas pomposas que anticipaban que la Colección Roberto Polo se iba a convertir en una prolongación de la 'Milla de Oro de Madrid'.

Entre tanto, continúa la Asociación, el Museo de Santa Cruz de Toledo ha seguido "languideciendo y sobreviviendo a duras penas" pese a lo cual las cifras de visitantes "no han parado de aumentar año tras año, siendo el museo más visitado de toda Castilla-La Mancha entre los de gestión regional".

Ahora, Museo de Santa Cruz ¡Vivo! quiere hacer constar de nuevo que el edificio de Santa Fe fue adquirido en su día por el Ministerio de Cultura para la ampliación de la colección arqueológica de dicho museo y que a principios del siglo XXI el Ministerio acometió una importante reforma con la finalidad de ampliar los espacios expositivos de Santa Cruz, realizándose en dicho espacio una gran cantidad de actividades culturales, incluyendo el salón de actos.

"El clamor popular por la necesaria ampliación del Museo de Santa Cruz para poder exponer sus ricos fondos y mostrar el patrimonio y la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia y, también, de nuestro país, es notorio. Echamos en falta, por otro lado, el apoyo de las principales instituciones locales o provinciales en el ámbito de la cultura que, desde el primer momento miraron para otro lado o apoyaron este experimento que, como se ha demostrado, ha resultado un fracaso y ha consumido una parte importante de los presupuestos regionales para Cultura".

Es por ello que, tras preguntarse "por qué no apostar sobre seguro en lugar de insistir en hacer experimentos" con el espacio Santa Fe, recuerda que "la ciudad cuenta con numerosos edificios sin uso o abandonados que podían responder a la necesidad de esas obras de arte contemporáneo, sin cercenar al Museo de Santa Cruz este espacio tan necesario y único para la exposición de sus ricos fondos".