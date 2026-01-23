La Asociación Provincial de Periodistas de Talavera condena las pintadas aparecidas en la sede de La Tribuna de Toledo

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Periodistas de Talavera de la Reina (APTA) ha condenado la vandalización de la fachada del diario de la Tribuna de Toledo con varias pintadas en las que se insulta "gravemente" a los profesionales de ese medio de comunicación.

Desde la APTA, en un comunicado, han querido expresar su solidaridad y "total respaldo" a los compañeros que diariamente desarrollan la labor de informar a la ciudadanía.

Esta asociación reivindica el papel del periodismo en el marco de las sociedades democráticas y advierte del riesgo que supone normalizar y confundir la libertad de expresión con el señalamiento y el acoso a periodistas.

La APTA considera "despreciables" las pintadas realizadas. "Son el fiel reflejo de un pensamiento totalitario que atenta gravemente contra los más elementales principios de un sistema democrático".

"Atacar a un medio de comunicación no es más que un intento de acallar y amedrentar a sus profesionales que debería ser investigado como un delito de odio".

"Desde nuestro colectivo profesional", aseguran desde la asociación, "defendemos y creemos firmemente en el derecho a la información de la ciudadanía y recordamos que este principio jurídico está recogido por la Constitución Española".

Finalmente, consideran que hechos "lamentables" como éste refuerzan "la necesidad de mantenernos unidos en el libre ejercicio de nuestra profesión frente a la inaceptable presión de radicales que nos pretenden imponer su ley del silencio". "Sin periodismo no hay democracia", recuerdan.