Asociaciones de Alcarria conquense se manifestarán este sábado en Huete por la posible reactivación de 12 macrogranjas

CUENCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias organizaciones de la provincia de Cuenca han convocado para este sábado, 19 de abril, en la localidad conquense de Huete una manifestación ante la posible reactivación de 12 macrogranjas en la zona una vez vencida la moratoria que impedía su construcción o ampliación en la Comunidad Autónoma.

En el caso de la comarca de la Alcarria conquense, se trata de doce proyectos, once de nueva construcción y una ampliación, que se ubicarían en los pueblos de Gascueña, Huete, Portalrubio de Guadamejud, Villaconejos de Trabaque, Bólliga, La Ventosa, Priego y Villar de Domingo García. La suma total de estos proyectos serían 78.088 cerdos, repartidos entre las macrogranjas de madres reproductoras y de lechones de Villar de Domingo García y las macrogranjas de engorde del resto de localidades, según ha informado Pueblos Vivos Cuenca en nota de prensa.

Ante el riesgo de que estos proyectos de macrogranjas se reactiven se ha convocado para este sábado 19 de abril una manifestación en Huete. Entre los colectivos convocantes están Stop macrogranjas Alcarria conquense, la Asociación de Vecinos de Huete y Pedanías, Gascueña y Tinajas contra las Macrogranjas y Macrogranjas No Valdemoro del Rey, y cuenta con el apoyo de Pueblos Vivos Cuenca y Stop Ganadería Industrial.

La manifestación partirá a las 12.00 horas del parque de la Chopera en Huete hasta la plaza de Fray Ambrosio Montesino, donde se leerá un manifiesto. En ese mismo lugar, en agosto 2022 más de medio millar de personas se congregaron en contra de los proyectos de ganadería industrial.

GRAN IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Se estima que el consumo de agua de estas macrogranjas sería de unos 252 millones de litros al año y que generaría 134 millones de litros de purín anualmente (equivalente a 40 piscinas olímpicas), con el consiguiente riesgo de contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y por lo tanto del abastecimiento público.

No hay que olvidar, señalan los organizadores, que en el periodo 2016-2024, 32 pueblos de la provincia de Cuenca han superado en algún momento el nivel permitido de nitratos en su agua de grifo (50 miligramos por litro), según las analíticas reportadas al Ministerio de Sanidad.

Además, algunas de estas macrogranjas se ubicarían muy cerca de puntos de atracción turística como son el yacimiento romano de Noheda y el embalse de Buendía.

La población de la comarca es de 8.447 habitantes, por lo que los 78.000 cerdos supondrían nueve por persona. Para la plataforma Stop macrogranjas Alcarria conquense la aprobación de estos proyectos supondría "sentenciar de muerte la comarca".

"Se ha demostrado que las macrogranjas no crean apenas empleo, ya que están muy automatizadas, y no fijan población, sino todo lo contrario, la espantan debido a los malos olores, moscas y contaminación del agua con nitratos. No queremos convertirnos en un estercolero para que unos pocos se forren exportando carne a China. La Alcarria conquense no debería convertirse en un territorio de sacrificio", advierten.