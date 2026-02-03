ATA apunta que aunque la pérdida de autónomos en C-LM es menor que la media nacional sigue siendo "preocupante"

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) de Castilla-La Mancha ha lamentado la pérdida de 798 autónomos en el mes de diciembre, una pérdida del 0,5% que "sigue un ritmo menor al de la media nacional pero no por ello menos preocupante".

"Los datos no son nada halagüeños y lo venimos anunciando. Las medidas fiscales, la presión, las trabas burocráticas y laborales que tenemos ahora mismo dificultan mucho el emprender y el consolidar. Y siempre afecta al eslabón más débil, al autónomo. Recordemos que somos la base y el principal activo del tejido productivo en Castilla-La Mancha. Si no se nos pone medios y soluciones el RETA seguirá cayendo y la pérdida en los pequeños pueblos será mortal", ha señalado Miguel Ángel Rivero, presidente de ATA en la región, según ha informado la federación en nota de prensa.

La bajada de autónomos, destacan desde ATA, supone una pérdida de 26 autónomos al día en la región. "Apostar por los autónomos y aliviar si carga es fundamental. Hoy quiero destacar y apoyar el anuncio del Ayuntamiento de Ciudad Real de subvencionar la cuota de los autónomos mientras están de baja, que recordemos que seguimos pagando esa cuota los dos primeros meses aunque no podamos trabajar. El apoyo de las administraciones locales, como esta, mediante cualquier sistema o fórmula que aligere nuestra carga en los momentos más vulnerables es esencial para la supervivencia de los negocios de los autónomos", ha añadido Rivero, manifestando que "si todos hicieran lo mismo los autónomos podríamos respirar algo más tranquilos".