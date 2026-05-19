Atropellado un menor en Cuenca cuando cruzaba un paso de peatones en su bicicleta

Escenario del atropello. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha sido atropellado por un vehículo en Cuenca cuando cruzaba un paso de peatones con su bicicleta, informa la Policía Local a través de Instagram.

El accidente ha tenido lugar este martes por la mañana en la calle Joaquín Turina, en el cruce con Río Mariana, cuando un menor que se dirigía al instituto ha sido alcanzado por un vehículo al cruzar un paso de peatones en bicicleta.

El menor ha sido atendido en el lugar por los servicios de emergencia y trasladado por una UVI móvil al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Cuenca, con pronóstico reservado.