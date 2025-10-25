Audiencia de Toledo juzgará a un acusado de tentativa de detención ilegal de una mujer para el que piden 3 años

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, día 29, a un hombre, identificado como M.L.O., acusado de un delito de tentativa de detención ilegal cometido contra una mujer, para quien el fiscal pide una pena de 3 años de prisión.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 6.15 horas del 17 de julio de 2022, cuando el acusado circulaba con su vehículo furgoneta C15 por el lugar por el que iba caminando la víctima, de modo que un momento dado el acusado detuvo su vehículo a la altura de donde estaba ella y salió del mismo, dejado abiertas las puertas traseras.

En ese momento, se colocó la capucha de la sudadera que llevaba puesta para evitar ser reconocido, y allí, con el propósito de privarle de su libertad deambulatoria y obligarla a que le acompañase, se dirigió a la víctima y la intentó cubrir con una prenda de ropa la cara, sin conseguirlo, cogiéndola a continuación por detrás a la altura de la cintura intentando llevársela hacia el interior de su furgoneta C15.

Debido a la resistencia de la mujer no llegó a conseguir su propósito, deponiendo de su actitud el acusado al ser increpado por una tercera persona, que consiguió con su intervención que soltara a la víctima y se marchara del lugar.

M.L.O fue detenido 18 de julio de 2022 y puesto en libertad el 19 de julio de 2022, imponiéndosele por auto de 19 de julio de 2022 la medida cautelar de alejamiento con la prohibición de que M.L.O. se acerque en un radio de 300 metros a la víctima de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier establecimiento o lugar en que se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

El Fiscal, en su escrito de acusación, también pide la prohibición de que el acusado se aproxime a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, y que se acerque a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro frecuentado por ella, así como que entable con la misma, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante el plazo de cinco años. Igualmente, pide que haga frente a una indemnización de 2.000 euros por daños morales.

El Fiscal, de cara a la celebración del juicio, interesa, con la finalidad de proteger a la víctima y, en concreto, su intimidad y dignidad, que se adopten el día de la celebración del juicio oral, que se adopten los medios oportunos para evitar el contacto directo entre la víctima y el acusado y que se arbitren los mecanismos pertinentes para evitar la confrontación visual entre ambos durante la vista.