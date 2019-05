Auditar empleo público y despolitizar RTVCM, propuestas de los candidatos de Cs C-LM

Actualizado 16/05/2019 11:22:32 CET

Un campus dedicado a la FP y una estrategia de atracción industrial, promesas electorales en materia de empleo

TOLEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Una auditoria del empleo público regional, despolitizar el Ente Público Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) o evitar el "hospitalcentrismo" en la Comunidad Autónoma son algunas de las propuestas que han puesto sobre la mesa en una entrevista con Europa Press los cabeza de lista de Ciudadanos a las Cortes regionales por Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, Úrsula López, Casandra Castiblanque, Alejandro Ruiz y David Muñoz, respectivamente.

En este sentido, Alejandro Ruiz ha abogado por hacer una auditoria en el empleo público regional con el fin de ver cuáles son los trabajos que se están realizando, ver las cargas de empleo y optimizarlo porque, bajo su punto de vista, uno de los problemas detectados por Cs en la Administración regional "es la falta de eficiencia y eficacia en la misma".

Una de las cosas que el partido naranja quiere evitar es el "exceso de burocracia y de papeleo" y empezar a implementar situaciones y acciones tecnológicas en una administración "de los años 50 en una sociedad del siglo XXI", ha indicado, para añadir que este análisis exhaustivo de la situación sería el primer paso antes de hacer cualquier convocatoria de empleo público.

"Para el resto de partidos es fácil jugar con la baza política de aumentar el empleo público, pero desde Ciudadanos estamos más en la optimización de la gestión que en hacer promesas electoralistas", ha recalcado el candidato a las Cortes por Guadalajara.

Abundando en el empleo, pero de forma más general, el candidato de Cs por Toledo David Muñoz ha indicado que lo primero que hará Ciudadanos si llega al Gobierno es impulsar una estrategia de atracción industrial y de revalorización de polígonos industriales en Castilla-La Mancha.

IMPULSAR LA FP

Además, ante un mercado laboral "más exigente" y el hecho de que las empresas requieran cada vez mano de obra más cualificada, el partido va a impulsar la Formación Profesional y la formación para el empleo. "En ese objetivo vamos crear dos líneas estratégicas, una creando un campus de FP para que se convierta en la puerta de entrada del mercado de trabajo, y otra reformando las estructura presupuestaria de los fondos para formación para el empleo para destinar más recursos a programas mixtos de esta índole.

De su lado, en materia de educación, Muñoz ha afirmado que le quita el sueño que Castilla-La Mancha sea la tercera región con mayor fracaso escolar de España. "Tenemos unas tasas del 23% y de cada cuatro alumnos uno va a fracasar. Eso crea brechas sociales, por lo que vamos a crear un plan de choque contra ello", ha manifestado.

Sus propuestas también pasan por Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), para afirmar que tiene que ser "absolutamente independiente" y no "un juguete en manos de los partidos políticos". Para ello, cree que el Consejo de Administración tiene que estar absolutamente despolitizado y formado por profesionales de la comunicación. Además, Cs va a fijar la sostenibilidad del ente público para que no haya "fugas de dinero".

En materia de Sanidad, Ciudadanos quiere despolitizar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). "La planificación de las obras siempre se basa en las próximas elecciones y le queremos poner fin a eso", ha dicho, para añadir que también impulsarán una auditoria integral de las listas de espera.

La candidata de Ciudad Real Úrsula López ha indicado que la formación naranja tiene la intención de impulsar "de forma firme" la atención primaria, ya que es la base de la sanidad en la región. "Queremos dignificarla y hacerla de calidad porque es la mejor forma, con menos recursos y un menor coste, de hacer una sanidad preventiva".

SOLICITAR MÁS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

También quiere Ciudadanos que los médicos de atención primaria puedan optar a solicitar más pruebas diagnósticas con el fin de que los ciudadanos se ahorren derivaciones "innecesarias" a centros hospitalarios, lejos de sus lugares de residencia. "Si pudieran ampliar la cartera de servicios y el catálogo de pruebas diagnósticas repercutiría en una mayor calidad", ha dicho.

En este punto, la responsable de Cs ha afirmado que el principal problema de la región es el "hospitalcentrismo". "Se eliminaron las gerencias de atención primaria y hospitalaria y se crearon las de atención integrada, consiguiendo que los recursos fundamentales se trasladaran al hospital y perdiendo en calidad en atención primaria", ha lamentado.

De su lado, la cabeza de lista de Cs por Cuenca a las Cortes, Casandra Castiblanque, ha puesto sobre la mesa las principales medidas para los jóvenes que propone el partido y que pasan por evitar que se tengan que ir fuera de la región una vez que han terminado su formación. "El objetivo a conseguir es que Castilla-La Mancha sea un lugar atractivo para que se queden aquí a vivir".

"Tenemos que facilitar que los jóvenes sean emprendedores y se puedan autoemplear. También hay que fortalecer y mejorar el tejido empresarial porque si tenemos jóvenes formados queremos que se queden aquí y no se vayan fuera y si tenemos una red empresarial fuerte se quedarán aquí a vivir y a trabajar; y a aquellos que no sepan muy bien por dónde andar hay que orientarlos fortaleciendo la FP para que puedan encontrar un camino, fortaleciendo el tejido empresarial con ellos".

Dejando a un lado las proposiciones y en un terreno más político, los candidatos han opinado de otros asuntos más políticos como los pactos electorales. Así, David Muñoz ha indicado que la formación tiene claro que no contarán con aquellos que no se tomen en serio la creación de empleo, el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de las listas de espera, una apuesta "decidida" por la educación de calidad y poner freno a la despoblación.

NO HA HABIDO CONTACTOS FORMALES

Alejandro Ruiz, también secretario de Organización del partido en la región, ha indicado que Ciudadanos no ha tenido aún contactos formales con ningún partido y que sería "una temeridad" tenerlos de forma previa a las elecciones sin saber qué es lo que ha pasado.

Ruiz también ha hablado sobre la Ley Electoral para afirmar que lo que hay que modificar es el Estatuto de Autonomía. No obstante, ha opinado que ni al PP y ni al PSOE les interesa modificarla para seguir manteniendo sus mayorías "por lo civil y lo criminal" y ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page, se ha comportado "de una manera tan lamentable" como la expresidenta María Dolores de Cospedal, porque podría haberla cambiado.

Respecto a las leyes de Garantía de Rentas y Participación Ciudadana, auspiciadas por Podemos en el Gobierno regional, el candidato, tras indicar que su frenazo "no es más que el síntoma del despropósito del Gobierno de Podemos con el del PSOE", ha dicho que Cs en las Cortes no va a apoyar a ciegas ninguna ley en la cual no haya participado. "Pero podríamos analizarlo y si tenemos puntos confluentes en estas y cualquier otra podríamos analizarlo".

De su lado, Úrsula López ha lamentado de estos cuatro años de Gobierno del PSOE las "promesas incumplidas" y que se hayan resuelto asuntos como la despoblación y el empleo. "Tienen promesas y no actos", ha manifestado sobre el Gobierno que lidera Emiliano García-Page.

En lo que sí que han coincidido estos cuatro candidatos de Ciudadanos a las Cortes de Castilla-La Mancha es en que el partido obtendrá representación por las cinco provincias en el Parlamento castellano-manchego. "Somos optimistas, salimos a ganar. Lo creemos, lo sabemos y lo percibimos", afirman, para agregar que van a "levantar alfombras, abrir cajones y que vuelva a entrar la luz, rompiendo las redes clientelares".