Australia, Hong Kong o Colombia, destinos de los 28 estudiantes de C-LM que realizarán prácticas a través del IPEX

Encuentro con la actual promoción de jóvenes participantes en el programa de Becas de Internacionalización antes del inicio de sus prácticas en el exterior. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado este jueves un encuentro con los 28 estudiantes que realizarán sus prácticas a través del programa de Becas del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) en destinos como Australia, Argelia, Colombia, Hong Kong, China o Lituania.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha sido la encargada, junto a la directora del IPEX, Paloma Sánchez, y la directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán, de trasladar a los participantes de la quinta promoción de esta convocatoria el apoyo de la Junta, antes de su incorporación a los destinos internacionales en las próximas semanas para cursar "tres meses de prácticas".

La titular de Economía ha reivindicado la apuesta de Castilla-La Mancha por la formación internacional, siendo la única región que abre esta posibilidad a "jóvenes formados en formación profesional".

"Prácticamente todas las comunidades autónomas exigen grado universitario para cursar becas de internacionalización en el exterior", ha señalado Patricia Franco. "El gobierno regional está apostando con fuerza por la formación profesional y eso hace que tengamos esa singularidad de que no solo licenciados y graduados universitarios puedan cursar estos estudios, estas formaciones fuera, sino que lo hagamos también con gente de la formación profesional", ha añadido.

La consejera ha puesto en valor la apuesta por "formar nuestro talento", enmarcando la formación en el exterior en un contexto geopolítico "complejo". "Necesitamos que la gente joven esté formada y preparada para que la internacionalización no se frene con las múltiples incógnitas que tenemos actualmente sobre la mesa", ha señalado.

Además, ha recordado que la Junta ha destinado un total de 2,2 millones de euros para esta convocatoria, la mayor cifra hasta el momento de esta convocatoria de la que se han beneficiado 90 estudiantes desde su puesta en marcha. Unas becas que continuarán en los próximos años con la sexta convocatoria que saldrá a la luz "en las próximas semanas".

UNA CONVOCATORIA MÁS AMPLIA

Respecto a las novedades incorporadas en esta edición, la consejera ha destacado la ampliación "a personas menores de 35 años" respecto a las anteriores ediciones en las que el corte " estaba en 30 años, que prácticamente es el denominador común en toda España".

"Cada vez saben que se retrasa más la formación y la inserción laboral de nuestros jóvenes y, por tanto, ampliar también para que esos jóvenes que estaban en la franja de edad de los 30 a 35 y todavía no habían adquirido esas primeras experiencias profesionales, pudieran también recuperarse", ha planteado la titular de Economía.

Además, ha apuntado que los cursos de preparación se han habilitado "en tres centros", en Ciudad Real y Albacete, como en las anteriores ediciones, y por primera vez, en Toledo. "De esa forma también conseguimos que con independencia del lugar donde residan, los alumnos puedan tener acceso a la formación teórica y luego puedan tener esta experiencia internacional", ha planteado.

Patricia Franco ha concluído animando a la participación de los estudiantes en este tipo de convocatorias obtener "una experiencia afuera, que crezca profesionalmente" siempre con la vista puesta en regresar a la región para "aportar el valor, el conocimiento, la experiencia y el compromiso para que Castilla-La Mancha tenga una mayor predicción y apertura internacional en los próximos años".