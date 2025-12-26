La autora María Utrilla cierra un 2025 de consolidación literaria abierta a seguir creando huyendo del encasillamiento

María Utrilla, autora conquense, cierra un 2025 exitoso y pensando en seguir explorando géneros - EUROPA PRESS

CUENCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autora conquense María Utrilla cierra este 2025 como el año en el que su pluma se ha consolidado en el panorama literario emergente, ejercicio que ha servido para alumbrar su última entrega, 'El reclamo del agua', obra que ha servido para colocar su nombre en placas que han reconocido su mérito.

Tras un año satisfactorio, la autora está preparada para seguir creando su particular universo, y aunque se encuentra cómoda en mundos de fantasía y folclore como en su último libro, desliza su intención de avanzar hacia "algo distinto". "No lo puedo evitar, siempre voy de una cosa a otra. Tengo cosas en mente", asevera.

En una entrevista con Europa Press, Utrilla relata cómo empezó a juntar letras a los 20 años para publicar por fin su primer libro a los 22 años, aunque admite que la inspiración ha estado siempre en su interior desde muy pequeña.

Es aquí donde tiene palabras para recordar a uno de sus profesores de escuela, quien motivaba a los alumnos a acompañar la lectura con el espejo de la escritura. "Siempre nos hacía leer cuentos y escribir, y me acostumbró, desde siempre, desde muy pequeña", afirma la escritora.

De aquel profesor de quien solo recuerda su nombre, don Javier, recuerda cómo cuando cursó Primaria en Carboneras de Guadazaón fue quien le abrió en canal la vocación.

Tras esa génesis del gusanillo, admite que siempre ha tenido ganas de plasmar ideas sobre el papel, pero no sabía cómo cristalizar las musas en las páginas. "Con 20 años pensé que era el momento, me puse a ello y en tres meses tenía la primera novela", explica.

Tras estrenarse, reconoce que finalmente acabó por liberarse de la atadura del género, y si bien su primera forma de crear fue a través de la novela negra, el último de sus trabajos ha partido desde la premisa de la fantasía, sin dejar de lado tramas de misterio con cierto "tono oscuro".

"Los géneros no son algo cerrado y exclusivo, siempre se puede mezclar, puedes juntar novela histórica con romance, hasta con misterio o policíaco", expresa Utrilla, quien asegura que siempre es "divertido" explorar simbiosis entre estilos.

Después de tres novelas publicadas a la que hay que sumar un libro de relatos, señala sobre la producción de este año que nació de la necesidad de hacer "algo distinto", coincidiendo con los meses tras la pandemia, en los que aprovechando su incursión lectora en la historia del arte y el folclore, la suma de factores vino a derivar en un "cambio de palo".

"Y me salió una historia más fantástica e inspirada en folclore, en leyendas y en la épica de cuentos populares", dando cabida a un relato tradicional con su propia versión.

'El reclamo del agua' ha transitado por este 2025 consiguiendo, por un lado, el premio de la editorial Caligrama en la categoría de 'Promesa', apartado que "reconoce la madurez literaria", un galardón que supuso "una alegría y una sorpresa".

La publicación fue también merecedora de una mención de honor en el International Book Awards Latino, distinción que le sorprendió mucho por la alta participación en el certamen.

Los premios, señala, son siempre un "subidón", sobre todo en una carrera incipiente como la suya, ya que "es difícil abrirse camino" en un mercado que "está saturado".

"Siempre tienes la preocupación de no estar haciéndolo bien, o de necesitar más técnica, o de poder hacerlo mejor, pero el hecho de haber recibido menciones y premios me hace darme cuenta de que estoy en el nivel que quería alcanzar. Y a partir de aquí, a seguir trabajando", expresa.

Como cualquier carrera, bebe de referencias, y para una autora que no se cierra a ningún género, ha navegado desde Ana María Matute hasta Tolkien y pasando por César Vidal.

Con una carrera en proceso de apuntalarse, da por amortizado que vivir de la escritura es un sueño complicado, pero defiende que si escribe es solo para "poder llegar a más gente".

Y es que la literatura "no es un negocio lucrativo", pero su ambición es poder ensanchar su mensaje para llegar cada día a más lectores.

Un mensaje que también apuntala su inspiración en el entorno en el que escribe, con Cuenca como epicentro de su arte.

Una ciudad que le ofrece la oportunidad de estar "en mitad de la nada en diez minutos", algo que "viene muy bien" en cualquier proceso de creación al que se enfrenta.