Los autores italianos Gianrico Carofiglio y Marco Malvaldi estarán en el XIII Festival de Las Casas Ahorcadas

Archivo - El autor Gianrico Carofiglio en una firma de libros. - CASAS AHORCADAS - Archivo

CUENCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Novela Negra de las Casas Ahorcadas, que se desarrollará del 4 al 7 de febrero en Cuenca, habla este año italiano gracias a la presencia de dos de los autores Gianrico Carofiglio y Marco Malvaldi.

Gianrico Carofiglio, magistrado y exsenador de Italia, se ha convertido en el autor más vendido del país gracias a sus novelas negras protagonizadas por el abogado Guido Guerrieri, según ha trasladado la organización del festival por nota de prensa.

Su último trabajo es 'El horizonte de la noche', un libro enigmático sobre la pérdida, el remordimiento y la búsqueda de la felicidad.

Carofiglio estará en Cuenca los días 5 y 6 de febrero. El viernes 5 estará en el centro cultural Aguirre, junto al escritor Víctor del Árbol, para participar en una mesa redonda titulada 'Justicia poética: denuncia social en verso libre y criminal' que quiere reivindicar que la alta literatura no es incompatible con la novela negra.

Además, el magistrado participará el sábado 6 de febrero en el Encuentro Internacional con lectores que se celebrará a partir de las 11.00 horas en la Casa del Corregidor.

Traer a Cuenca al exfiscal antimafia era una vieja aspiración del director de Las Casas Ahorcadas, Sergio Vera, que también anhelaba contar con el segundo autor italiano de la decimotercera edición del Festival de Las Casas Ahorcadas, Marco Malvaldi, uno de los escritores más populares de Italia, con cerca de dos millones de ejemplares vendidos.

Malvaldi es un químico teórico en la Universidad de Pisa que ha triunfado en la literatura con su serie de novelas sobre los jubilados del BarLume, en la imaginaria localidad toscana de Pineta. Su última obra es 'El Enigma Galilei', un thriller histórico ambientado en una Florencia afectada por la peste del siglo XVII.

En su única fecha en España por el momento, el escritor italiano participará el jueves 5 de febrero en una mesa redonda que lleva como título '¿Cualquier muerto pasado fue mejor? Matar en el tiempo y en el espacio', en la que estará acompañado por el cubano Lorenzo Lunar.

Posteriormente, Malvaldi y Lunar firmarán ejemplares junto a otros invitados del festival como Marta Robles, Jorge Ortega, Jerónimo Tristante, Carmen Posadas y Luis García Jambrina.

El programa completo del Festival de Las Cosas Ahorcadas se puede consultar en la página web del festival y reúne a una treintena de autores y actividades pensadas para distintos perfiles lectores.

Todas las actividades son gratuitas y el acceso es libre hasta completar aforo.