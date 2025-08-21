La autorización ambiental de una planta de hidrógeno verde en Villarrobledo, a información pública desde este viernes

ALBACETE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Calidad Ambiental ha abierto el periodo de información pública de la solicitud de autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto de planta de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde a partir de fuentes renovables-Proyecto Quixotgen a realizar en el término municipal de Villarrobledo (Ciudad Real), titularidad de la empresa Doña Urraca Energy, S.L. El plazo para presentar alegaciones es de 30 días, a partir de este viernes.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica, en su edición de este jueves que recoge Europa Press, el anuncio de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el que se indica que quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el expediente relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada, así como los estudios de impacto ambiental y formular las correspondientes alegaciones en el plazo señalado, .

La documentación de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada de este proyecto puede ser consultada en formato digital en el enlace https://neva.jccm.es/nevia, introduciendo el número de expediente PRO-SC-24-1136, en el archivo "InfComple_EIA_AAI_InfPublica".

Durante el plazo indicado, esta documentación también se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarla en el Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) y en la Dirección General de Calidad Ambiental (calle Río Estenilla, s/n 45071, Toledo).

Las alegaciones pueden ser remitidas por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://jccm.es/), mediante Formulario de Propósito General del Registro Electrónico, en el enlace siguiente: https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudada.... do?id=sjlz, siempre y cuando disponga de DNI electrónico o Certificado análogo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o bien remitirse al Ayuntamiento Villarrobledo o a la siguiente dirección postal, en el caso de que no exista obligación de la presentación telemática: Dirección General de Calidad Ambiental x/ Río Estenilla, s/n 45071- Toledo.