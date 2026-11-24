III Foro Nacional de Innovación del Pistacho, PistaDica 2026. - PISTADICA

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha avanza en la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del pistacho con el pliego de condiciones en proceso de fase de consulta pública. Este es uno de los asuntos que se abordarán en el III Foro Nacional de Innovación del Pistacho, PistaDica 2026, que arranca este martes en Toledo.

Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, durante la inauguración que ha reunido a más de 550 profesionales y 200 empresas, acompañado del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez y el CEO de Solagro, Ernesto Tardío.

"Queremos reforzar con la creación de una marca de calidad que se integre dentro de Campo y Alma para poder participar en las campañas de promoción y comercialización que establecemos a lo largo de todo el año con una IGP del pistacho de Castilla-La Mancha", ha afirmado el titular de Agricultura.

Martínez Lizán ha incidido en la necesidad de ordenar el crecimiento del sector y generar mayor valor añadido, destacando la reciente constitución de la Interprofesional del Pistacho, publicada el pasado 30 de octubre, la bonificación adicional del 10% para los proyectos de inversión acogidos a las ayudas FOCAL.

Organizado por Solagro Ingeniería Alimentaria, el foro ha congregado a más de 230 productores, representantes de 142 explotaciones agrícolas, y 71 plantas procesadoras que aglutinan más del 85% de la capacidad industrial española.

Durante su intervención, el CEO de Solagro ha destacado la dimensión alcanzada por PistaDica y el momento decisivo que atraviesa el sector.

"El pistacho ha dejado de ser una promesa para convertirse en una rotunda realidad", ha afirmado, poniendo en valor la presencia en Toledo de todos los eslabones de la cadena, desde el agricultor hasta la industria transformadora y comercializadora.

Tardío ha subrayado que Castilla-La Mancha supera ya las 79.000 hectáreas de pistacho y 6.000 productores, con una cosecha récord de 18.000 toneladas secas, que representan la mayor parte de las 21.000 toneladas registradas en el conjunto de España.

Un sector que, según los datos expuestos, moviliza más de 150 millones de euros de inversión global en la región, de los cuales más de 45 millones anuales se destinan a la modernización industrial.

Sin embargo, ha advertido de que el crecimiento de la superficie cultivada debe ir acompañado de una transformación profunda del modelo de negocio. "Debemos romper definitivamente la trampa del granel", ha señalado Tardío en referencia a la necesidad de superar la dependencia del pistacho comercializado en formatos tradicionales y competir mediante la calidad, la diferenciación, la innovación y nuevos formatos.

El responsable de Solagro ha situado el horizonte de 2030 como un punto de inflexión, con una previsión de producción superior a las 40.000 toneladas secas anuales en España.

DOS PRIORIDADES

Para garantizar la rentabilidad de este crecimiento, ha planteado dos grandes prioridades: incrementar el consumo nacional y reforzar la presencia del pistacho español en los mercados europeos.

En el primer caso, ha defendido la necesidad de impulsar una verdadera cultura del pistacho en España, con el apoyo de la recién creada organización interprofesional del sector.

En cuanto a la internacionalización, Tardío ha apostado por posicionar el pistacho español mediante su calidad, origen y sostenibilidad, aprovechando las oportunidades que ofrecen la producción ecológica y la agricultura regenerativa.

Para ello, ha señalado la importancia de diversificar los usos del producto y avanzar hacia elaboraciones de mayor valor añadido, como el grano repelado verde, el granillo, las pastas puras y las harinas técnicas, con aplicaciones en la industria alimentaria, las bebidas vegetales, la nutrición deportiva y la alta gastronomía.

Esta transformación exige, según ha explicado, una industria más dimensionada, tecnificada y eficiente, con plantas capaces de superar las 2.000 toneladas anuales, optimizar costes y cumplir los estándares internacionales de calidad y seguridad alimentaria.

"Si no industrializamos el fruto en nuestras propias factorías bajo este modelo de concentración y eficiencia, ese inmenso valor añadido se irá fuera de nuestras fronteras", ha advertido.

Tardío ha destacado que la compañía ha gestionado en los últimos años más de 120 millones de euros para más de 100 industrias, además de haber proyectado 15 plantas de procesado de pistacho, mediante un modelo de ingeniería integral orientado a optimizar las inversiones, mejorar la eficiencia de las instalaciones y aprovechar las oportunidades de financiación pública.

De su lado, Velázquez ha reivindicado el papel fundamental del campo y del sector primario en la economía y el desarrollo de nuestro país. "El campo es España y España es campo", por lo que es necesario ofrecer soluciones a los desafíos que presenta el mundo rural.

Entre ellas, ha destacado, la necesidad de garantizar agua en cantidad y en calidad, impulsando las infraestructuras hídricas que necesita la provincia; mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y garantizar el relevo generacional.

Así, Velázquez ha apostado por ofrecer incentivos que favorezcan que los jóvenes puedan emprender, invertir y desarrollar sus proyectos de vida en el medio rural contribuyendo a luchar contra la despoblación.

TESIS DOCTORAL

Durante el foro se ha expuesto además la apuesta por la investigación aplicada, con una tesis doctoral liderada por Ernesto Tardío , CEO de Solagro, desarrollada junto a la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el valor que los consumidores europeos atribuyen al origen y la sostenibilidad del pistacho, así como su participación en el proyecto de bioeconomía circular GOVAREPI, dotado con 250.000 euros, que busca transformar residuos del pistacho en nuevos materiales para pavimentos urbanos y deportivos.

También ha participado el Alejandro Lorca Ruiz, subdirector general de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Juan Manuel Merino, gerente Agro de Repsol, patrocinador Platino del encuentro.