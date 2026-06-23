Las ayudas de 45.000 euros de Ayuntamiento Toledo a deportistas y clubes deportivos podrán solicitarse desde este martes

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano en la rueda de prensa de presentación. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha presentado este martes la nueva convocatoria de ayudas a deportistas individuales, de equipo y clubes deportivos de Toledo correspondientes al año 2026, y que ascienden a 45.000 euros.

Podrán solicitarlas desde hoy y durante 20 días hábiles aquellos clubes con sede en Toledo y deportistas individuales o de equipo empadronados en Toledo, con licencia federativa en vigor y con resultados destacados en Campeonatos de España, de Europa o del Mundo durante 2025 en diferentes categorías desde los 12 años hasta veteranos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las ayudas oscilan entre los 200 euros y los 6.000 euros, en función de la categoría y de los resultados obtenidos. Además, tal y como ha recordado Lozano, el Ayuntamiento mantiene su respaldo a los deportistas olímpicos toledanos que estuvieron en los Juegos de París 2024, María Tello, Irene Sánchez Escribano y Gonzalo Pérez de Vargas, quienes continuarán recibiendo ayuda durante todo el ciclo olímpico.

El concejal ha subrayado que "el momento olímpico es el más visible, pero detrás hay años de esfuerzo y preparación. Queremos que nuestros deportistas cuenten con la estabilidad necesaria para seguir entrenando y compitiendo al máximo nivel".

Durante esta presentación, Lozano ha querido felicitar públicamente a los deportistas y entidades deportivas que han cosechado importantes éxitos durante las últimas semanas, y ha ensalzado el excelente momento que vive el deporte toledano.

Así, ha reconocido los logros del Club de Fútbol Odelot por su Campeonato Regional, del Club Deportivo Toledo por sus títulos regionales en categorías alevín y cadete, del Club Baloncesto Zona 5, y especialmente al Club Deportivo Moprisala por su reciente Campeonato de España de fútbol sala sub-16. También ha felicitado a Erika e Inés por sus triunfos en los Campeonatos de España de Orientación.

"El esfuerzo, la dedicación y el comportamiento ejemplar de nuestros deportistas son un orgullo para la ciudad y refuerzan nuestro compromiso de seguir apoyándolos", ha señalado el concejal.

Por último, Lozano ha agradecido el trabajo que realizan los clubes deportivos de la ciudad durante todo el año y la labor del Patronato Deportivo Municipal, responsable de mantener abiertas y operativas las instalaciones deportivas municipales prácticamente durante todo el año.

En este sentido, ha reiterado el compromiso del Gobierno municipal para seguir mejorando las infraestructuras deportivas y ampliar los servicios que se ofrecen a los deportistas y usuarios, con el objetivo de continuar fomentando la práctica deportiva en Toledo.