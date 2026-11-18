La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, visita el curso ‘Inteligencia artificial y ciberseguridad aplicada mediante entornos gamificados’, que se imparte en la Escuela Industrial de Oficios de ITECAM, en Tomelloso. - JCCM

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la nueva convocatoria del programa Adelante Digitalización, que destina tres millones de euros a apoyar la transformación digital de las pymes de la región a través de dos líneas de actuación: la implantación de procesos relacionados con el comercio electrónico y la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado de la publicación de esta convocatoria durante su visita a las instalaciones de Itecam en Tomelloso, donde ha detallado que se abrirá el plazo de solicitud en esta línea del Plan Adelante hasta el próximo 17 de diciembre, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha visitado, en el Centro de Formación de Itecam, a la veintena de personas que están participando en el curso de Formación Profesional en el Ámbito Laboral sobre inteligencia artificial y ciberseguridad aplicada que imparten esta entidad junto con las empresas Grupo Tecon y Unitel, y que parte de la inquietud del Gobierno regional por formar a jóvenes en el ámbito de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gamificación o el sector de los videojuegos.

"La alianza entre Itecam, el Grupo Tecon y Unitel ha permitido poner en marcha este programa con los socios más adecuados para ello, a través de lo que en FP se denomina la Modalidad II con Compromiso de Contratación", ha informado la consejera, señalando que este curso recoge en sus bases un mínimo de contratación del 40% de las personas que superen la formación por parte de las empresas participantes.

"Estoy segura de que será mucho más", ha deseado.

Durante la visita, Patricia Franco ha valorado el crecimiento de Itecam, que supera ya las 120 personas en plantilla, y ha señalado el orgullo del Gobierno regional por contar con un centro de estas características "tan vinculado y arraigado a nuestro territorio, y que se ha convertido en un referente nacional".

Además, se ha interesado por la evolución del proyecto de la nueva sede de Itecam, incluido en la senda de los Fondos Feder con una inversión superior a los cinco millones de euros, y que va a reunir a su mesa de contratación esta misma semana para avanzar en la licitación de las obras.

"Es verdad que habíamos recorrido muchos espacios para ver el mejor modelo para impartir esta formación, y al final el compromiso de entidades como Itecam, Unitel y el Grupo Tecon nos ha permitido poner en marcha un programa muy novedoso no sólo en la región, sino también en el ámbito nacional", ha señalado Patricia Franco, que ha valorado la importancia de formar y cualificar perfiles especializados que se incorporen a las pymes y empresas de la región en estos ámbitos.

"Según el último dato publicado por el INE, en Castilla-La Mancha, 1 de cada 4 empresas con más de 10 trabajadores utiliza ya la inteligencia artificial, pero tenemos aún mucho que avanzar para que ese porcentaje siga creciendo".