Las ayudas para promover las actividades feriales en C-LM podrán pedirse desde este viernes y durante un plazo de un mes

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TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía del Gobierno regional ha publicado una resolución por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a promover la celebración de actividades feriales en Castilla-La Mancha para este año 2026. El plazo para presentar estas solicitudes será de un mes a contar desde este viernes, 13 de noviembre.

Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, estas ayudas constan de dos líneas, una de ellas dedicada a entidades locales y la otra a instituciones feriales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad principal el desarrollo de actividades o actuaciones que supongan o impliquen el fomento, la promoción y el desarrollo de la actividad comercial en la región.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 400.000 euros, imputables a las partidas presupuestarias del ejercicio 2027 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

La cuantía de la subvención que podrá concederse a las entidades beneficiarias de la línea 1 no podrá superar el 50% del gasto que se considere subvencionable, estableciéndose un máximo de 5.000 euros si la puntuación es inferior a 45 puntos, de 10.000 euros si la puntuación es inferior a 60 e igual o superior a 45 puntos y de 15.000 euros si la puntuación es igual o superior a 60 puntos.

En cuanto a la línea 2, la cuantía de la subvención que podrá concederse a las entidades beneficiarias no podrá superar tampoco el 50% del gasto que se considere subvencionable, estableciéndose que el máximo subvencionable será de 10.000 euros si la puntuación es inferior a 45 puntos, 20.000 euros si la puntuación es inferior a 60 e igual o superior a 45 puntos y 30.000 euros si la puntuación es igual o superior a 60 puntos.

Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General competente en materia de comercio, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).