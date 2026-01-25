El Ayuntamiento de Ciudad Real fija la Semana Santa en el centro de su promoción turística

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, durante su intervención en Fitur. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026, ha dedicado este domingo su programación a la provincia de Ciudad Real, una jornada en la que la capital ha estado presente para dar a conocer sus principales reclamos turísticos, con una atención especial a la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que en este 2026 cumple veinte años desde su reconocimiento.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha participado en la presentación institucional destacando el valor de Fitur como escaparate internacional y el orgullo que supone representar al conjunto de los municipios de la provincia en un espacio clave para la proyección turística, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En su intervención, ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre ayuntamientos y la Diputación Provincial para consolidar un destino turístico reconocible, poniendo en valor el papel de Ciudad Real como capital integradora de una provincia diversa, rica en tradiciones, patrimonio y experiencias.

Cañizares ha remarcado que la fortaleza del territorio reside en la suma de esfuerzos y en una red provincial capaz de generar oportunidades, atracción de visitantes y desarrollo económico. Asimismo, ha reconocido el papel del sector turístico y del tejido social que hace posible que Ciudad Real y sus municipios sean un destino acogedor, cercano y auténtico, donde el visitante es recibido como parte de la comunidad.

UNA PROMOCIÓN BASADA EN LA IDENTIDAD Y LA EMOCIÓN

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha señalado que el Ayuntamiento vuelve a Fitur convencido del turismo como motor económico y generador de empleo, reafirmando la apuesta municipal por una promoción basada en la identidad y la emoción.

En este sentido, Galán ha explicado que este año la ciudad presenta algo especialmente significativo: su Semana Santa, una celebración profundamente arraigada en la sociedad ciudadrealeña y uno de los grandes símbolos que la representan.

La concejal de Turismo ha recordado que se cumplen veinte años desde que la Semana Santa de Ciudad Real fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento posible gracias al impulso de muchas personas e instituciones, y ha indicado que este aniversario se celebrará a lo largo de todo el año, comenzando en Fitur como punto de partida.

Ha tenido palabras de agradecimiento para quienes hicieron posible aquella declaración y para quienes continúan trabajando para mantener viva una tradición que combina sobriedad castellana y matices andaluces sin perder su esencia religiosa.

Durante la presentación, se ha puesto de relieve el papel fundamental de las hermandades, cofradías, bandas de música y de la Iglesia, así como del conjunto del tejido social que ha contribuido a construir una Semana Santa auténtica, con identidad propia y una fuerte capacidad de emocionar al visitante. Representantes del mundo cofrade han acompañado a la delegación ciudadrealeña en Fitur como embajadores de esta celebración.

El acto ha incluido la proyección de un vídeo conmemorativo que muestra la evolución de la Semana Santa de Ciudad Real desde el año 2006 hasta la actualidad, reflejando su crecimiento, su consolidación y su proyección exterior. Además, los visitantes al stand de Castilla-La Mancha han podido recibir distintos materiales promocionales relacionados con la Semana Santa, como figuras de nazarenos y la revista familiar editada por la Concejalía de Turismo.

CAÑIZARES FIRMA EL LIBRO DE CONDOLENCIAS POR EL ACCIDENTE DE ADAMUZ

El alcalde Cañizares ha dejado su firma en el Libro de Condolencias habilitado en la Feria como muestra de solidaridad tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

El acto ha tenido lugar en el expositor andaluz del recinto ferial de Ifema.

Durante la visita, Francisco Cañizares ha querido trasladar el apoyo, el cariño y la solidaridad del pueblo de Ciudad Real a los familiares y allegados de las víctimas, al tiempo que ha expresado sus mejores deseos de una pronta recuperación a las personas que resultaron heridas en el trágico suceso.