El presidente de la Diputación reclama una estategia regional para la promoción turística de Ciudad Real

CIUDAD REAL 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha reclamado este domingo, durante su asistencia a la Feria Internacional del Turismo (Fitur 2026) con motivo de la celebración del Día de la Provincia de Ciudad Real, una estrategia global a nivel regional que marque un antes y un después en la promoción turística en la provincia de Ciudad Real así como una mejora de las carreteras para hacer más accesibles todos los espacios singulares de nuestro territorio.

"Se echa en falta una estrategia turística clara y global en Castilla-La Mancha que integre las estrategias provinciales y cuente de forma real con diputaciones y municipios para aportar mayor valor añadido al territorio, ha dicho Valverde, según ha trasladado la Institución provincial por nota de prensa.

También ha reivindicado mejoras urgentes en materia de infraestructuras y ha recordado recordado que la Diputación invierte cada año en torno a 11 millones de euros en la red viaria provincial.

Ha advertido, no obstante, de la necesidad de que otras administraciones acometan inversiones clave, como la mejora y continuidad de la A-43 y la ejecución de autovías paralizadas que resultan esenciales para la cohesión territorial y el desarrollo turístico.

En este marco, Valverde ha anunciado que, de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Diputación ha presentado en Fitur los avances de la estrategia turística provincial, concebida como una hoja de ruta que marque "un antes y un después" en la promoción de la provincia de Ciudad Real.

Asimismo ha trasladado la satisfacción de la Diputación por los datos de crecimiento turístico registrados en el último año.

A continuación ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas del reciente accidente ferroviario de Adamuz, señalando que mantener la actividad institucional con normalidad es t ambién una forma de homenaje.

En este contexto, ha destacado que Ciudad Real ha sido la provincia de España - y de Castilla-La Mancha- que más ha crecido en turismo de interior, con más de 420.000 viajeros hasta el mes de noviembre y más de 720.000 pernoctaciones, lo que refleja, a su juicio, que "quien visita la provincia no solo pasa, sino que se queda".

Ha atribuido estos resultados a una estrategia de desarrollo turístico "bien orientada", impulsada desde la Diputación en colaboración con los ayuntamientos y los grupos de desarrollo rural.

Y ha reiterado que esta estrategia se apoya en un personaje universal como el Quijote, bajo cuyo paraguas se están promoviendo la cultura, la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio de la provincia, a los que se suman proyectos de especial relevancia como el Geoparque Volcanes de Calatrava y Ciudad Real, presentado en FITUR con una nueva imagen y 30 rutas gratuitas, o la apuesta por el turismo cinegético y la gastronomía asociada a la caza.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha señalado que las acciones de promoción en los principales centros emisores de visitantes están dando resultados medibles, tanto en impactos mediáticos como en viajeros y pernoctaciones.

Del mismo modo, ha puesto en valor el impulso a las tradiciones y a las manifestaciones de interés turístico provincial.

En este sentido, ha destacado el potencial de celebraciones ya reconocidas a nivel regional y nacional, algunas con aspiración internacional, como la Semana Santa del Campo de Calatrava, para convertir a la provincia en un destino cada vez más atractivo.

Por otro lado, ha insistido en que el turismo debe convertirse en un motor económico capaz de generar empleo, oportunidades y de contribuir a frenar la despoblación en los entornos rurales, agradeciendo expresamente el esfuerzo que están realizando los ayuntamientos para diseñar propuestas turísticas innovadoras que complementan la acción institucional.

Valverde concluido asegurando que la provincia "tiene mucho que conocer, mucho que aportar y mucho que promocionar" y que el camino emprendido permitirá afrontar el futuro con mayores oportunidades.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de la gestión del área de impulso cultural y turístico a la provincia, María Jesús Pelayo, ha puesto el acento en el balance positivo con el que Ciudad Real llega a Fitur 2026, destacando que ha alcanzado cifras récord y ha liderado el turismo de interior en España durante el último año.

Ha subrayado, además, el impacto de la estrategia digital, que ha superado los diez millones de visualizaciones en redes sociales, y ha defendido la importancia de contar con una marca turística sólida y reconocible como Sabor Quijote, que aporta identidad y diferenciación al territorio.

Pelayo ha remarcado que la provincia cuenta con una "materia prima excepcional", basada en la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y la cultura, y ha insistido en la necesidad de trabajar de la mano de los ayuntamientos, especialmente de los más pequeños, para preservar y promocionar sus tradiciones e historia.

A este respecto, ha recordado el impulso dado al proyecto de Fiestas de Interés Turístico Singular, que este año se reforzará como elemento clave para consolidar la identidad turística de Ciudad Real.

Igualmente, ha señalado que todas estas iniciativas persiguen un objetivo común: generar riqueza, atraer inversiones y crear oportunidades en el territorio, utilizando el turismo como una de las herramientas más eficaces para combatir la despoblación.

Ha avanzado, además, la presentación en Fitur del plan estratégico de turismo elaborado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, que permitirá disponer de una hoja de ruta basada en el análisis de datos y garantizar la continuidad de la estrategia turística provincial a largo plazo.