Ayuntamiento contempla un dispositivo especial por si el Toledo sube a 2ª RFEF tras el partido contra el Puertollano

Archivo - SALTO DEL CABALLO, CAMPO DE FÚTBOL - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital regional contempla un dispositivo especial en el caso de que el Club Deportivo Toledo ascendiera a Segunda Federación tras el partido que disputa contra el Calvo Sotelo Puertollano el próximo domingo, 3 de mayo, a las 18.00 horas.

Así lo ha apuntado a preguntas de los medios en rueda de prensa la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento capitalino, Inés Cañizares, quien ha detallado que este mismo miércoles la Policía y el CD Toledo van a mantener una reunión para tratar este asunto.

"En el que caso de que se pueda producir --el ascenso-- y probablemente la afición quiera bajar a la fuente y demás, sí se está planificando un dispositivo especial para esa tarde y vallar o tener previsto el poder vallar esa zona", ha subrayado la edil.

Cañizares ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local, en la que también ha estado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, quien ha sido preguntado por el hecho de que en la publicidad de la maratón de Toledo, que acaba en el paseo de la Vega, se denomine a la meta 'paseo imperial'.

Alcalde ha negado que haya previsto por parte del equipo de Gobierno un cambio de nombre en esta zona que está actualmente en obras. "Es porque se van a poner los reyes godos y otros hispánicos ahí pero nada más", ha dicho, para recordar la idea del alcalde, Carlos Velázquez de "dignificar" la entrada de Toledo con esta obra.